Итоги первой недели августа в Украине: что важного произошло и чего стоит ожидать на следующей неделе

Заканчивается первая неделя августа. Какие основные события, важные для Украины, следует выделить? Чего ожидать от следующей недели? Журналисты портала "Комментарии" обратились за ответами на эти вопросы к экспертам.

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"На экономическом фронте могут быть опасные события"



Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:

"Конечно, важнейшие события для Украины связаны с войной с Россией. С учетом того, что с конца марта на фронте не происходит существенных изменений, и, видимо, произойти не может, ожидать до конца сентября серьезных изменений не приходится. В том числе во второй неделе августа".

По мнению эксперта, в отличие от боев на фронте, где сформировалась позиционная стойка, куда опаснее могут быть события на экономическом фронте.

"Украине надо удерживать как курс доллара, так и цены, что сделать не так просто в условиях российской агрессии. Но будем надеяться, что до конца лета, здесь не произойдет критических для нас ситуаций", – отмечает Виктор Савинов.

Ну, а вся международка, считает он, нас сейчас не особо касается.

"Все эти встряхивания в Юго-Восточной Азии (Тайвань) или в Европе (Балканы) к нам отношения не имеют. И влияют на нас лишь в том контексте, что могут выдавить Украину с первых полос международной прессы. Но я думаю, что этого не произойдет. Угроза такая есть, но она маловероятна", – резюмирует эксперт.

"Вывоз зерна с Украины по морю: следующие несколько недель станут этапными"



Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что уходящая неделя, как и все с 24 февраля, с начала широкомасштабного российского вторжения, прошла под влиянием событий, которые имеем на фронте.

"Но стоит отметить также старт процедуры вывоза зерна с Украины по морю. Пока всё идет более-менее по плану, в соответствии с договоренностями, которые были заключены в Стамбуле 22 июля при посредничестве Турции. Конечно, мы в данный момент не можем говорить о больших масштабах прихода-выхода кораблей. Но мне кажется, что следующие несколько недель станут этапными. Надеюсь, процесс будет налажен, и в наши порты будут заходить десятки кораблей. По подсчетам, чтобы вывезти всё зерно, которое есть на наших складах, необходимо как минимум 570 суден. По 3-4, как сейчас, это капля в море. Важно, чтобы десятки кораблей каждый день приходили в наши порты, забирали зерно, вывозили. Процесс должен идти без сбоев, как часы", – подчеркивает эксперт.

Безусловно, продолжает он, есть риски, что Россия начнет провокации. Пока, поясняет Игорь Рейтерович, стране-агрессору выгодно, чтобы соглашения соблюдались – с точки зрения имиджа, с точки зрения отношений с Турцией. Но в любой момент ситуация может поменяться.

"Между тем, идет сбор нового урожая, с которым также нужно что-то делать, где-то хранить, как-то вывозить. Так что вопрос морского транзита был актуален на уходящей неделе, будет актуальна и в ближайшие, как недели-месяцы", – уверен Игорь Рейтерович.

"Ближайшая неделя будет показательна с точки зрения дальнейших перспектив развития войны"



Второй, по его мнению, важный момент – ситуация на фронте.

"Уходящая неделя была такой же неспокойной, как и все с 24 февраля. Мы видим, как жарко на Донбассе, как неспокойно на юге. Однако это, скажем так, стабильная нестабильность. А вот недели, которые впереди, могут стать показательными. Переломными, – прогнозирует эксперт. – Много говорят о возможном контрнаступлении наших войск. Россия, понятно, готовит симметричный ответ – в виде своего наступления либо контрнаступления. И мне кажется, что ближайшая неделя будет показательна с точки зрения дальнейших перспектив развития войны. Либо мы увидим серьезные движения на юге, либо несколько очагов активных боевых действий. По идее, в очередной раз должны закончиться те маневры и учения, которые происходят в Беларуси. С большой вероятностью, они будут продолжены – с целью создавать дополнительное давление на северную границу Украины. Но, возможно, произойдут какие-то кардинальные изменения – и Лукашенко втянут в открытую войну. Окно возможностей для России закрывается, ей все силы приходится бросать на выполнение своих тактических и стратегических задач именно в августе. И из-за приближающихся всероссийских выборов (17-19 сентября), под которые Кремль, по некоторым данным, хочет подвязать "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины. И по причине "сакральной" для России даты – Дня Независимости Украины. Под которые она точно постарается усилить обстрелы, активизировать боевые действий".

Игорь Рейтерович думает, что именно эти темы (война и вывоз зерна) будут доминировать в информационном пространстве. Ну, а во внутренней политике или международных переговоров – особых прорывов не предвидится, считает он.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что жителей двух областей Украины просят срочно эвакуироваться, потому как ВСУ вскоре планирует наступление. За последние пять дней две области покинули уже более 5 000 человек.

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона рассказал, в какой области не было зафиксировано ни одного ракетного удара со стороны оккупантов.

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