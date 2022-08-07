ВСУ готовится к наступлению: жителей двух областей просят срочно эвакуироваться

Украинские военные готовятся идти в наступление на юге Украины. В связи с этим жителей Запорожской и Херсонской областей просят эвакуироваться. Об этом заявила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает 24 канал.

ВСУ. Фото из открытых источников

Призывы эвакуироваться из этих двух областей звучали неоднократно. По словам Верещук, люди, к счастью, прислушиваются к ним и находят способы, чтобы выехать.

Ежедневно фиксируют выезд 1000 – 1200 человек. Так, с 1 по 5 августа из Запорожской и Херсонской областей суммарно выехало 5 330 человек. Люди пользуются помощью волонтеров или же выезжают на собственном транспорте.

"Люди едут, и едут все больше. Я благодарна тем семьям, которые осмеливаются и садятся волонтерам в транспортные средства, используют эвакуационные поезда и автобусы, все, что только можно, чтобы выбраться", — сказала Верещук.

Также министр добавила, что сейчас максимально необходима помощь с эвакуацией людей с Запорожской и Херсонской областей.

"Мы готовимся идти в контрнаступление. Наша армия еще раз просит помочь с эвакуацией гражданского населения", – добавила Верещук.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что российские оккупанты за последние сутки пытались наступать на многих направлениях, но получив отпор были вынуждены отойти назад. Сейчас наступательные действия продолжаются на еще нескольких направлениях.

ВСУ уничтожили почти четыре десятка оккупантов на юге Украины . Также за ночь украинским военным удалось уничтожить 6 единиц автомобильной и бронированной техники. Также портал "Комментарии" информировало читателей о том, что





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