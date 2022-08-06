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ВСУ уничтожили почти четыре десятка оккупантов на юге Украины - подробности

ВСУ дают достойный отпор российским захватчикам

сегодня, 17:55
Автор:

Денис
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Обстановка на юге Украины существенных изменений не претерпела. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

ВСУ уничтожили почти четыре десятка оккупантов на юге Украины - подробности

ВСУ

"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. В тактике действий предпочитает ракетно-артиллерийские и авиационные удары", — информирует ОК "Юг". 

На протяжении ночи оккупанты продолжали обстреливать мирные населенные пункты Украины на юге Украины с помощью артиллерии а авиации. По информации ОК "Юг" обошлось без людских потерь. 

В свою очередь украинские ракетно-артиллерийские подразделения за ночь уничтожили:

• 39 оккупантов;

• 6 единиц автомобильной и бронированной техники. 

В Черном море обстановка осталась без изменений. Угроза ракетных ударов остается высокой. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Израиль, Нагорный Карабах, Тайвань: почему разгораются конфликты – каким боком здесь Россия. Своим откровенным вторжением в Украину Путин показал другим дикторским режимам, что можно убивать и рушить в XXI веке и за это ничего не будет. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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