ВСУ уничтожили почти четыре десятка оккупантов на юге Украины - подробности

Обстановка на юге Украины существенных изменений не претерпела. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. В тактике действий предпочитает ракетно-артиллерийские и авиационные удары", — информирует ОК "Юг".

На протяжении ночи оккупанты продолжали обстреливать мирные населенные пункты Украины на юге Украины с помощью артиллерии а авиации. По информации ОК "Юг" обошлось без людских потерь.

В свою очередь украинские ракетно-артиллерийские подразделения за ночь уничтожили:

• 39 оккупантов;

• 6 единиц автомобильной и бронированной техники.

В Черном море обстановка осталась без изменений. Угроза ракетных ударов остается высокой.

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