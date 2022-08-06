Ожесточенные бои, но уже не на Донбассе: в британской разведке назвали самый «горячий» участок фронта

В британской разведке ожидают, что война в Украине переходит в новую фазу. Самые ожесточенные бои сместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км. Сражения украинской и российской армии ожидается на юго-западе от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В Минобороны Великобритании считают, что Россия перебрасывает свои войска на южное направление в Украине по двум причинам – либо россияне боятся контрнаступления ВСУ и хотят его сдержать, либо Москва хочет опередить Киев и начать свое наступление на юге, тем самым не только отбросив позиции ВСУ, но и оккупировав новые территории.

В британской разведке фиксируют огромные колонный российской военной техники, которая ранее была сконцентрирована на Донбассе, а теперь перемещается на юго-запад.

Также Лондон фиксирует, что россияне часть военной техники перебрасывают обратно в Крым, в частности это касается временно оккупированных Бердянска и Мариуполя. Военные специалисты считают, что в Крыму Россия хочет сконцентрировать главные силы, которые в случае наступления ВСУ будут выдвигаться в Херсонскую область.

В разведке также отмечают, что Украине удалось нанести серию точных ударов по складам с боеприпасами, а также по логистике противника. Это делалось для того, чтобы как раз выбить из рук России козырь по переброске дополнительных сил и ресурсов из аннексированного Крыма.

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