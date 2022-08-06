Больше не друг: в Кремле объяснили, почему Путин и Макрон перестали созваниваться

Как известно президент Франции Эммануэль Макрон считает одним из тех европейских лидеров, которые вроде бы и осуждают войну РФ против Украины, но не прочь поговорить с российским диктатором Путиным по телефону. Время от времени о таких телефонных разговорах даже после 24 февраля сообщали, как в Париже, так и в Москве. Теперь же о них давно не слышно. Почему так – объяснил пресс-секретарь президента РФ Песков. Он посоветовал не ждать в ближайшем времени таких разговоров двух лидеров. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Коммерсант".

Макрон и Путин. Фото: из открытых источников

Дмитрий Песков назвал Францию недружественной страной. Причина, почему Париж перестал быть партнером Москвы кроется в тех действиях, которые Франция выражает в связи с российской агрессией против Украины. А, что касается отсутствия диалога между Путиным и Макроном, то оба лидера понимают, что это сейчас просто не нужно, потому как нет никакого смысла в таких переговорах. Если же возникнет необходимость такого диалога, то президента созвонятся при первой же возможности.

Стоит отметить, что президенту Франции доставалась серьезная порция критики за его рвение поговорить с Путиным во время полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Сам Макрон объяснял такие звонки важностью поддерживать диалог, чтобы мирно решить проблему. Правда после визита в Украину Макрон признал, что его телефонные звонки в Москву не принесли желаемого результата.

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