Пора договариваться: о чем новое заявление Орбана о войне – действительно ли Россия созрела к миру

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на Консервативной конференции политических действий в Далласе, заявил, что без переговоров России и США мир в Украине никогда не наступит. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что заявления России о якобы готовности к переговорам – это обычная ложь. По его словам, РФ предлагает Украине не диалог, а капитуляцию. Эксперты оценили для издания "Комментарии" вероятность переговоров – и при каких условиях это станет возможным.

Владимир Путин и Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Должны быть не точечные договоренности по зерну, а – всеобъемлющие мирные соглашения

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассуждает так:

"Следует показать миру всю цепочку уничтожения продовольствия в Украине. Удары по портам, их блокирование, разворовывание украинского зерна, уничтожение полей и элеваторов, захват части регионов, где посевная стала невозможна из-за боевых действий – и так далее. Тысячи СМИ должны это освещать в круглосуточном режиме. Потому что проблема глобальная".

По мнению генерала, надо, чтобы мир принуждал Россию к мирным переговорам – с выводом войск, на принципах международного права.

"Не точечные договоренности по зерну, а – всеобъемлющие мирные соглашения. С привлечением глобальных мировых игроков – США, ЕС, Великобритании, Китая, Индии и так далее. Никаких кулуарных договоренностей – всё прозрачно", – подчеркивает Николай Маломуж.

Если Москва хочет завершения войны, то должна выходить с конструктивными предложениями к официальному Киеву и никак иначе

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что Орбан фактически вторит российской пропаганде, которая пытается закрепить посыл о войне Запада с РФ на территории Украины.

"Хотя реальность находится в другом ключе – Кремль неспровоцировано напал на суверенное государство и воюет исключительно с украинской стороной. В свою очередь, наши внешние партнёры предоставляют поддержку, которая служит уравновешиванию позиций на поле боя, финансовое содействие украинскому государству для компенсации дефицита госбюджета и, конечно, санкционное давление на агрессора. Они прекрасно осознают грань, за которую им не нужно переступать. США неоднократно давали чёткую позицию, что они хотят помочь Украине достичь лучших переговорных позиций с РФ", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что условия для проведения таких переговоров сегодня не наступили.

"К примеру, недавняя конкретизация слов экс-канцлера Германии Шрёдера кремлевским рупором Песковым показала, что официальная Москва в дальнейшем держит курс на капитуляцию Украины. Со всех источников они сигнализируют, что якобы "соглашайтесь, или дальше будет хуже". Однако это информационный блеф, который призван затмить то, что так называемая "специальная военная операция" захлебывается и не может держать необходимый наступательный темп. Более того, россияне боятся, что контрнаступление украинской армии на Херсонщине переломит ход войны, запустив эффект "домино". Если Москва хочет завершения войны, то должна выходить с конструктивными предложениями к официальному Киеву и никак иначе, начав с остановки боевых действий, начала вывода своих сил и возвращения украинских военнопленных домой", – уверен Игорь Чаленко.

По его мнению, возможно использовать разносторонние форматы, в частности вернуться на стамбульскую переговорную площадку.

"Старт работы "зернового коридора" воодушевил многих. Однако необходим основной элемент – возврат РФ к неуклонному соблюдению международного права, чего сейчас не наблюдается", – констатирует эксперт.

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