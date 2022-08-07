Оккупанты ведут наступление на нескольких направлениях

Начались 165-е сутки войны, которую РФ развязала против Украины. На странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook сообщили, какая сейчас в целом обстановка на разных направлениях.

Война в Украине. Фото - из открытых источников

По информации источника, враг проводил наступательные действия на нескольких направлениях за последние сутки, но получив отпор был вынужден отойти.

Так, наступательные бои велись на направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, в районе Богородичного, Долины, и в районе Верхнекаменского.

Также штурмовые действия происходили на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Видродження – Вершина, Новолуганское – Зайцево. Однако украинским военным удалось отстоять позиции и заставить оккупантов отойти назад.

В Генштабе отметили, что враг продолжает наступательные действиях на нескольких направлениях — Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево, боевые действия продолжаются.





Также новостной портал "Комментарии" ранее сообщал, что ВСУ дали оккупантам по зубам на нескольких направлениях . Военные рф пытались вести наступательные действия на некоторых направлениях, но получили жесткий отпор и были вынуждены отойти назад. На нескольких направлениях враг попытался н аступательными прорвать оборону наших войск. Однако безуспешно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!