Оккупанты ведут наступление на нескольких направлениях

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Анастасия
Начались 165-е сутки войны, которую РФ развязала против Украины. На странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook сообщили, какая сейчас в целом обстановка на разных направлениях.
Война в Украине. Фото - из открытых источников
По информации источника, враг проводил наступательные действия на нескольких направлениях за последние сутки, но получив отпор был вынужден отойти.
Так, наступательные бои велись на направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, в районе Богородичного, Долины, и в районе Верхнекаменского.
Также штурмовые действия происходили на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Видродження – Вершина, Новолуганское – Зайцево. Однако украинским военным удалось отстоять позиции и заставить оккупантов отойти назад.
В Генштабе отметили, что враг продолжает наступательные действиях на нескольких направлениях — Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево, боевые действия продолжаются.
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