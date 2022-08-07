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Оккупанты ведут наступление на нескольких направлениях

За последние сутки ВСУ удалось отразить наступательные действия врага на нескольких направлениях и заставить его отойти назад

сегодня, 08:44
Автор:

Анастасия
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Начались 165-е сутки войны, которую РФ развязала против Украины. На странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook сообщили, какая сейчас в целом обстановка на разных направлениях. 

Оккупанты ведут наступление на нескольких направлениях

Война в Украине. Фото - из открытых источников

По информации источника, враг проводил наступательные действия на нескольких направлениях за последние сутки, но получив отпор был вынужден отойти. 

Так, наступательные бои велись на направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, в районе Богородичного, Долины, и в районе Верхнекаменского.

Также штурмовые действия происходили на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Видродження – Вершина, Новолуганское – Зайцево. Однако украинским военным удалось отстоять позиции и заставить оккупантов отойти назад. 

В Генштабе отметили, что враг продолжает наступательные действиях на нескольких направлениях — Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево, боевые действия продолжаются.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что Алексей Арестович высказал свое мнение касаемо сообщений о готовности ста тысяч северокорейских "добровольцев" воевать против Украины. По мнению советника главы ОП, Москва запускает такую информацию по причине того, что уже не знает, как уговорить Украину на переговоры. 

Также новостной портал "Комментарии" ранее сообщал, что ВСУ дали оккупантам по зубам на нескольких направлениях. Военные рф пытались вести наступательные действия на некоторых направлениях, но получили жесткий отпор и были вынуждены отойти назад. На нескольких направлениях враг попытался наступательными прорвать оборону наших войск. Однако безуспешно. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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