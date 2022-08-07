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Единственная область в Украине: где с начала войны не было ракетных ударов

Некоторые области Украины с начала войны обстреливали тысячи раз

сегодня, 11:20
Автор:

Анастасия
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В Украине есть только одна область, в которой с начала войны и по сегодняшний день, к счастью, не было зафиксировано ни одного "прилёта". Об этом в эфире круглосуточного телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. 

Единственная область в Украине: где с начала войны не было ракетных ударов

Ракетный удар. Фото - из открытых источников

По словам Енина, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины ни одного прилёта вражеских ракет не было зафиксировано в Черновицкой области. 

В  то же время первым заместитель министра добавил, что некоторые области Украины с 24 февраля обстреливали по несколько тысяч раз. 

"Если говорить о тех областях, которые страдают от российских снарядов больше всего, то это Донецкая, которую обстреляли более 3 тысяч раз, Луганская — 4 тысячи раз, Николаевская — 700 раз. Остается одна единственная область, в которую слава Богу пока не прилетало, это Черновицкая область", — сказал Енин. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, что жителей двух областей Украины просят срочно эвакуироваться любыми возможными способами. По словам вице-премьера Ирины Верещук, ВСУ вскоре планирует проводить наступательные действия в этих областях. К счастью, благодаря помощи волонтеров людям удается покинуть области. Так, за последние сутки выехало более 5 000 человек. 

Также новостной портал "Комментарии" информировал о том, что украинские военные нанесли очередной удар по вражеской технике. В Сети было опубликовано эффектное видео уничтожения российского танка из Javelin. После точного удара танк оккупантов буквально разлетелся на части.

Сайт "Комментарии" ранее писал о том, что в Генштабе ВСУ рассказали о наступлении российских захватчиков сразу на нескольких направлениях. Подробнее о том, где оккупанты проводят наступательные действия, читайте в нашем материале.



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