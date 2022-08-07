Эффектное видео: украинские военные уничтожают технику оккупантов из Javelin



















Украинские воины день за днем продолжают уничтожать российских захватчиков и их военную технику. На YouTube-канале "93 бригада Холодный Яр" было опубликовано эффектное видео превращения вражеского танка в угольки.

Уничтожение российского танка/ Скриншот из видео

Бойцы 93-ей отдельной механизированной бригады отследили передвижение российского танка и нанесли по нему мощный удар с американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. После точного попадания в цель танк российских оккупантов буквально разлетелся на части.

"93 бригада Холодный Яр продолжает уничтожать оккупационные войска в Украине. Ко вниманию — зрелищное видео сегодняшнего выстрела джавелинщика во вражеский танк", — отмечается в описании под видео.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, что жителей двух областей Украины призывают срочно эвакуироваться любыми возможными способами. Как отметила министр Ирина Верещук, только за последние пять дней из этих областей выехали более 5 000 человек. Они воспользовались помощью волонтеров или же покидали область на личном автотранспорте. По словам Верещук, ВСУ вскоре планирует наступление, поэтому сейчас особо важно помочь людям эвакуироваться из двух областей на юге.

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что за последние сутки российские оккупанты пытались наступать сразу на многих направлениях. Однако получил от украинских военных жесткий отпор, российским захватчикам пришлось отойти. По данным Генштаба ВСУ, наступательные действия со стороны захватчиков продолжаются на нескольких направлениях.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!