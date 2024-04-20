Главное на дипломатическом и военном фронтах: какие перспективы для Украины

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Кравцев Сергей
По мнению западных медиа, РФ нарастила производство для пополнения запасов стандартного оружия и боеприпасов, чего ей хватит, чтобы воевать против Украины еще, по крайней мере, в течение следующих двух лет. На фоне усиления вражеских атак на фронте и обстрелов мирных городов президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на встрече министров обороны стран НАТО призвал как можно быстрее направить нам снаряды и системы Patriot. И, судя по итогам срочно созванного заседания Совета Украина-НАТО, до партнеров удалось достучаться. Есть надежда и на то, что сдвинется с мертвой точки вопрос помощи со стороны США, застопорившийся с конца прошлого года. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ход сражений, которые ведутся в ракурсе российско-украинского противостояния и на военном фронте, и на дипломатических ристалищах.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поясняет:
И Россия, и Украина в значительной степени зависят от своих партнеров, акцентирует эксперт. Ведутся переговоры, осуществляется подписание договоров, контрактов, которые обеспечат вооруженные силы противоборствующих сторон необходимым для следующих операций. Мы находимся именно в этой стадии.
Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе акцентирует, что активная фаза войны на собственно поле боя, а также на дипломатических фронтах продолжается. И никто не может предсказать, как и когда всё закончится.
Что касается ситуации на поле боя – она сложная, констатирует он. Противник не оставляет своих агрессивных стремлений. В мае-июне готовит новую волну наступления, собирает силы и средства, надеясь прорвать линии обороны украинских войск. После чего инициировать переговоры на своих условиях.
По его словам, важно, что защитники Украины уничтожили более 30% рашистского Черноморского флота, о чём заявлено уже официально.
Политический эксперт Сергей Таран рассуждает следующим образом:
По мнению эксперта, основные дипломатические битвы, где еще есть некая интрига, происходят за так называемый Глобальный Юг. Причем, происходит это не столько между непосредственно Украиной и Россией, сколько между Западом (частью которого является наша страна) и РФ.
Именно Глобальный Юг, акцентирует он, сейчас стоит на распутье. Хоть значительная часть стран, входящих туда, ориентируется на Запад, но есть и те, кто готов, как минимум, сотрудничать с Россией. К примеру, те же Индия, тот же Китай. Потому, резюмирует эксперт, именно за Глобальный Юг (где в последнее время появляется много технического, экономического потенциала, что приводит к мировому перераспределению сил, снижая доминирование Запада) разворачиваются сейчас основные дипломатические битвы.
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