Главное на дипломатическом и военном фронтах: какие перспективы для Украины

По мнению западных медиа, РФ нарастила производство для пополнения запасов стандартного оружия и боеприпасов, чего ей хватит, чтобы воевать против Украины еще, по крайней мере, в течение следующих двух лет. На фоне усиления вражеских атак на фронте и обстрелов мирных городов президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на встрече министров обороны стран НАТО призвал как можно быстрее направить нам снаряды и системы Patriot. И, судя по итогам срочно созванного заседания Совета Украина-НАТО, до партнеров удалось достучаться. Есть надежда и на то, что сдвинется с мертвой точки вопрос помощи со стороны США, застопорившийся с конца прошлого года. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ход сражений, которые ведутся в ракурсе российско-украинского противостояния и на военном фронте, и на дипломатических ристалищах.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

И Россия, и Украина в значительной степени зависят от своих партнеров

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов поясняет:

"В военной стратегии есть такое понятие как оперативная пауза. Военные операции не могут продолжаться бесконечно. Обычно, когда они планируются, это выглядит как некая синусоида на графике. Когда операция достигает своей критической точки (те ресурсы, что в нее вложены, начинают истощаться), она начинает затухать естественным образом. И возникают те самые оперативные паузы, когда стороны накапливают ресурсы для следующей операции. Сейчас мы именно в такой ситуации".

И Россия, и Украина в значительной степени зависят от своих партнеров, акцентирует эксперт. Ведутся переговоры, осуществляется подписание договоров, контрактов, которые обеспечат вооруженные силы противоборствующих сторон необходимым для следующих операций. Мы находимся именно в этой стадии.

И акцентировал, что поставки должны быть в необходимом объеме, а также приходить вовремя. В идеале – в то время, когда у противника тоже оперативная пауза". "Если оценить дипломатический фронт, Украина старается получить у партнеров необходимое вооружение для продолжения борьбы, – отмечает Виктор Савинов. – Президент Владимир Зеленский даже высказался по поводу того, что у нас возник дефицит по отдельным видам вооружений, что может быть критично для Украины

Наша дипломатия в партнерстве с другими союзниками показывает хорошие результаты

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе акцентирует, что активная фаза войны на собственно поле боя, а также на дипломатических фронтах продолжается. И никто не может предсказать, как и когда всё закончится.

Наша дипломатия в партнерстве с другими союзниками, Британией и ЕС, прикладывает много усилия в коммуникации с США. И скоро должен быть проголосован долгожданный пакет помощи нашей стране Третье сильное направление украинской дипломатии во главе с президентом — подготовка к проведению саммита мира в Швейцарии. Против этого активно работает рашистская федерация, которую в этом сильно поддерживает Китай Но пока что у нас хорошо получается быть инициативными, сохранять и даже расширять поддержку от своих союзников. Думаю, вскоре мы увидим соответствующие результаты", – отмечает эксперт. "Украина продолжает активизировать внутреннее производство военной техники, а президент Владимир Зеленский – дипломатические усилия. На днях были достигнуты договоренности с Германией о том, что мы получим от стран НАТО еще шесть новых систем Patriot

Что касается ситуации на поле боя – она сложная, констатирует он. Противник не оставляет своих агрессивных стремлений. В мае-июне готовит новую волну наступления, собирает силы и средства, надеясь прорвать линии обороны украинских войск. После чего инициировать переговоры на своих условиях.

Используют россияне и всевозможных лоббистов, медиа внутри США и Европы, пытаясь продвигать свои месседжи. Но пока инициативность однозначно на стороне Украины", – констатирует Антон Кучухидзе. "Но на Западе вести с РФ разговор мало кто готов. Потому Кремль использует посредников в виде Турции, Китая, через которых вбрасывает те или иные псевдомирные планы

По его словам, важно, что защитники Украины уничтожили более 30% рашистского Черноморского флота, о чём заявлено уже официально.

"Колоссальная победа на крымском направлении, – отмечает эксперт. – Почему-то об этом мало говорится".

Основные дипломатические битвы происходят за Глобальный Юг

Политический эксперт Сергей Таран рассуждает следующим образом:

"Россия давно проиграла Украине дипломатическую войну на Западе. И там нет тех стран, которые так или иначе высказывали бы откровенные симпатии к РФ. Максимум – осторожная позиция, как у той же Венгрии. Но даже она не поддерживает российскую агрессию против Украины".

По мнению эксперта, основные дипломатические битвы, где еще есть некая интрига, происходят за так называемый Глобальный Юг. Причем, происходит это не столько между непосредственно Украиной и Россией, сколько между Западом (частью которого является наша страна) и РФ.

"И результат этой битвы во многом предопределит и дальнейший ход войны в Украине, и в целом геополитическую ситуацию, мировую систему по окончании этой войны", – прогнозирует Сергей Таран.

Именно Глобальный Юг, акцентирует он, сейчас стоит на распутье. Хоть значительная часть стран, входящих туда, ориентируется на Запад, но есть и те, кто готов, как минимум, сотрудничать с Россией. К примеру, те же Индия, тот же Китай. Потому, резюмирует эксперт, именно за Глобальный Юг (где в последнее время появляется много технического, экономического потенциала, что приводит к мировому перераспределению сил, снижая доминирование Запада) разворачиваются сейчас основные дипломатические битвы.

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