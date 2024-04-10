ВСУ никуда не отступают и могут сломать хребет Путину. Зеленский назвал условия

В своем обращении президент Владимир Зеленский особо подчеркнул, что удалось стабилизировать ситуацию на востоке Украины. При этом он отметил, что Силы обороны не отступают. По его словам, Киев имеет определенные успехи в отношении дроновых атак. Кроме того, удалось стабилизировать ситуацию на море. Зеленский подчеркнул, что в конце прошлого года была проведена серия успешных операций, позволивших заработать морскому коридору, который эффективно работает и способствует росту ВВП Украины.

Владимир Зеленский

При этом, добавил глава Украины, необходимы системы противовоздушной обороны, а также боевые самолеты, чтобы получить возможность защитить города от террора страны-агрессора России. Как считает Зеленский, проблему с российскими бомбами и вражеской авиацией могут решить всего несколько десятков систем противовоздушной обороны и достаточное количество истребителей. Также президент добавил, что Силы обороны нуждаются в артиллерии, чтобы иметь возможность отодвинуть фронт и вернуть нормальную жизнь людям, которые сейчас живут под оккупацией.

Более того, добавил Зеленский, Украина может сломать хребет российскому диктатору Владимиру Путину, но для этого союзники должны принять политические решения.

"Будет конкретное оружие, конкретные политические шаги от наших партнеров – мы сломаем хребет Путину"

, – подчеркнул президент Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украине остро не хватает систем противовоздушной обороны, в том числе на фронте, поскольку там авиация врага начала чувствовать себя слишком свободно, потому что ее не сбивают. Если так будет продолжаться и дальше, то россияне могут пойти даже на высадку своего десанта.