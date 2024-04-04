Индия поможет сократить доходы Москвы от продажи нефти: в США раскрыли детали

Ценовой лимит G7 на поставки нефти страны-агрессора сокращает доходы, которые Москва получает для поддержки полномасштабной войны против Украины, а эффективности этого механизма способствуют недавние действия индийских нефтеперерабатывающих заводов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в подготовленном заявлении представителей Минфина США, пишет "Reuters".

Индия закупает нефть в России. Фото из открытых источников

Отмечается, что официальные лица США находятся в Индии на этой неделе для встреч с правительственными чиновниками и лидерами бизнеса, чтобы обсудить сотрудничество в борьбе с отмыванием денег, противодействие финансированию терроризма и введение ценового потолка.

"Мы знаем, что индийская экономика во многом поставлена на карту в торговле нефтью с Россией, а также в связи с глобальными перебоями в поставках, которых призвано избежать введением ценового ограничения", — отмечают чиновники.

СМИ отмечает, Индия стала одним из крупнейших потребителей российской нефти с тех пор, как западные санкции переместили рынок сырой нефти из Европы в Азию, что привело к издержкам для России из-за того, что она полагалась на "теневой флот" стареющих танкеров для ее транспортировки.

Нью-Дели традиционно поддерживает тесные экономические и военные связи с Москвой и воздерживается от критики России по поводу ее войны против Украины. Но на прошлой неделе министры иностранных дел Украины и Индии заявили, что согласились восстановить торговлю и сотрудничество до уровня, существовавшего до российского вторжения в Украину.

Ценовой лимит, введенный странами "Большой семерки", Европейским Союзом и Австралией, запрещает использование западных морских услуг, таких как страхование, маркировка и транспортировка, когда танкеры перевозят российскую нефть по цене 60 долларов за баррель или выше. Запад ввел этот механизм после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Введение ценового ограничения на российскую нефть ударило по цене, которую Россия может получить за свою нефть на мировых рынках, сократив доходы для войны с Украиной, говорят чиновники.

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