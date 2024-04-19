Сколько еще лет Россия будет способна продолжать свое наступление: СМИ раскрыли детали

РФ нарастила производство для пополнения запасов стандартного оружия и боеприпасов, и этого хватит, чтобы воевать против Украины еще, по крайней мере, в течение следующих двух лет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Washington Post (WP).

Наступление России. Фото из открытых источников

Издание отмечает, при этом Кремль изо всех сил пытается расширить возможности и разработать современное вооружение, которое могло бы улучшить боевые действия его армии.

Однако, как указало издание, между этим всем, Кремлю все же удалось извлечь преимущество из численности живой силы и способности вооружить ее старым, но надежным оружием и готовности нести тяжелые потери.

Поставив экономику на военные рельсы, заставив предприятия работать с перегрузкой для производства или ремонта старого оборудования, а также закупив детали у Ирана, Китая и Северной Кореи, РФ неожиданно оправилась от ранних потерь в Украине.

"Россия больше не производит своей современной боевой техники, но производит гораздо больше простого рабочего оборудования, винтовок, снарядов, массового оружия для солдат", — заявил российский экономист Николай Кульбака.

Россияне перевооружились, отремонтировав имеющуюся советскую технику. Запчастей из Китая, Северной Кореи и Ирана не так много, но их наличие говорит о способности Москвы обходить санкции. Оборудование советских времен, включая ракеты и управляемые авиабомбы, компенсировало неспособность оккупантов применять более новое вооружение, такое, как танки "Армата", которые теоретически могли бы конкурировать с американскими "Абрамсами" и немецкими "Леопардами".

В последние месяцы высшие российские чиновники, включая министра обороны Сергея Шойгу, назвали рекордные цифры, сообщая Путину, что военно-промышленный комплекс вчетверо увеличил производство бронетехники, в пять раз увеличил поставки танков и почти вдвое увеличил производство беспилотников и артиллерийских снарядов.

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