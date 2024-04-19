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Сколько еще лет Россия будет способна продолжать свое наступление: СМИ раскрыли детали

По информации WP, РФ наращивает производство оружия, чтобы победить Украину

19 апреля 2024, 14:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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РФ нарастила производство для пополнения запасов стандартного оружия и боеприпасов, и этого хватит, чтобы воевать против Украины еще, по крайней мере, в течение следующих двух лет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Washington Post (WP). 

Сколько еще лет Россия будет способна продолжать свое наступление: СМИ раскрыли детали

Наступление России. Фото из открытых источников

Издание отмечает, при этом Кремль изо всех сил пытается расширить возможности и разработать современное вооружение, которое могло бы улучшить боевые действия его армии.

Однако, как указало издание, между этим всем, Кремлю все же удалось извлечь преимущество из численности живой силы и способности вооружить ее старым, но надежным оружием и готовности нести тяжелые потери.

Поставив экономику на военные рельсы, заставив предприятия работать с перегрузкой для производства или ремонта старого оборудования, а также закупив детали у Ирана, Китая и Северной Кореи, РФ неожиданно оправилась от ранних потерь в Украине.

"Россия больше не производит своей современной боевой техники, но производит гораздо больше простого рабочего оборудования, винтовок, снарядов, массового оружия для солдат", — заявил российский экономист Николай Кульбака.

Россияне перевооружились, отремонтировав имеющуюся советскую технику. Запчастей из Китая, Северной Кореи и Ирана не так много, но их наличие говорит о способности Москвы обходить санкции. Оборудование советских времен, включая ракеты и управляемые авиабомбы, компенсировало неспособность оккупантов применять более новое вооружение, такое, как танки "Армата", которые теоретически могли бы конкурировать с американскими "Абрамсами" и немецкими "Леопардами".

В последние месяцы высшие российские чиновники, включая министра обороны Сергея Шойгу, назвали рекордные цифры, сообщая Путину, что военно-промышленный комплекс вчетверо увеличил производство бронетехники, в пять раз увеличил поставки танков и почти вдвое увеличил производство беспилотников и артиллерийских снарядов.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2024/04/19/russia-weapons-production-ukraine-war/
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