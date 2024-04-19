В США подтвердили, что Кремль усиливают мобилизацию для наступления, но есть нюанс

Путинский режим действительно готовится к летнему наступлению в Украине и именно поэтому усиливает мобилизацию. Однако россиянам будет сложно быстро создать эффективные резервы на оперативном и стратегическом уровнях из-за больших потерь на фронте в Украине, а также в случае, если ВСУ смогут эффективно им противостоять. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, путинский режим усиливает криптомобилизационные усилия, чтобы избежать проведения очередного частичного мобилизационного призыва резервистов. Нынешняя кампания мобилизует 30 тысяч новобранцев ежемесячно, а в целом до конца года планируется пополнить армию на 300 тысяч военнослужащих.

Эксперты, ссылаясь на источники агентства Bloomberg отмечают, что единовременные выплаты за подписание контракта в российских регионах увеличились на 40 процентов и составляют в среднем 470 тыс. рублей (4992 доллара США), а российский инсайдерский источник утверждает, что некоторые органы власти предлагают миллион рублей (10 622 доллара США), если человек хочет заключить контракт на службу.

В отчете ISW отмечается, что российские чиновники обеспокоены снижением уровня вербовки и, возможно, намерены сделать экономические стимулы краеугольным камнем криптомобилизационных усилий весной и летом 2024 года. В начале апреля Минобороны РФ сообщило, что с начала года контракты на военную службу подписали более 100 тыс. россиян. Однако усиленные российские криптомобилизационные усилия вряд ли приведут к мобилизации еще 200 тыс. человек накануне ожидаемой наступательной операции России летом 2024 года.

"За последние месяцы Вооруженные силы РФ пополнялись со скоростью, равной их потерям в Украине, и усиленный ежемесячный призыв вряд ли создаст существенный избыток личного состава для российских резервов оперативного и стратегического уровня", — говорится в отчете ISW.

Отмечается, что российские войска продолжили и даже усилили наступательные операции этой весной, и они будут продолжать поглощать существенное количество личного состава, который мог бы быть использован для формирования резервов, пока российские войска будут поддерживать нынешний темп наступления в Украине.

С учетом этих фактов, российские войска вряд ли сформируют большие резервы накануне ожидаемой наступательной операции летом 2024 года. Ограниченное время, оставшееся российским войскам для подготовки к ожидаемой летней наступательной операции, скорее всего, будет означать, что дополнительный личный состав в ближайшие месяцы будет плохо подготовленным и менее боеспособным.

"Российский инсайдерский источник сетует на низкий уровень российской подготовки и утверждает, что некоторые российские добровольческие формирования вообще покидают ряды ради нового персонала из-за отсутствия надлежащей подготовки", — говорится в отчете.

ISW продолжает оценивать, что запланированные российские резервы оперативного и стратегического уровня, вряд ли будут готовы действовать, как силы проникновения первого эшелона или как эксплуатационные силы второго эшелона, способные провести широкомасштабные наступления в 2024 году, если Вооруженные силы Украины будут иметь достаточно сил и средств, чтобы противостоять им.

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