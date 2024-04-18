Будет ли массовая мобилизация в РФ: что придумали в Кремле

Путинский режим готовится набрать больше солдат-контрактников, стремясь избежать, по крайней мере на данный момент, еще одной волны массовой мобилизации, которая может подорвать народную поддержку войны с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg".

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

СМИ, ссылаясь на трех анонимных источников, отмечает, что Кремль стремится не повторить мобилизацию сентября 2022 года, которая подорвала общественное доверие и спровоцировала бегство почти миллиона жителей России.

Принимая до 30 тысяч новобранцев в месяц, Россия могла бы пополнить ряды армии на 300 тысяч в этом году, сказал Руслан Пухов, глава московского аналитического центра "Центр анализа стратегий и технологий".

Опираясь на свое преимущество в боеприпасах, российская армия продолжает наступать, в то время как украинские силы испытывают трудности из-за задержек с военной помощью США и Европы и нехватки личного состава.

У России есть подробные планы по увеличении своих вооруженных сил до 1,5 миллиона человек с нынешних 1,15 миллиона, из которых 650 тысяч имеют боевой опыт в Украине, заявил в декабре военный министр Сергей Шойгу. В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность киевских сил составляет чуть менее 900 тысяч человек.

Министерство обороны России 3 апреля сообщило, что в этом году армия пополнилась на 100 тысяч новобранцев, причем ежедневно вступают 1700 человек. Россия использует щедрые финансовые стимулы для привлечения людей на войну. С начала года региональные выплаты новым контрактникам выросли на 40% и составили в среднем 470 тысяч рублей (около 5000 долларов). И это помимо фиксированной федеральной выплаты в размере 195 тысяч рублей.

"Российские власти стараются не проводить новую мобилизацию, пока у них есть возможность ее избежать", — сказал Павел Лузин, российский военный эксперт, старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда.

По словам двух человек, знакомых с ситуацией, на данный момент командование армии частично рассчитывает на подписание контрактов с некоторыми действующими призывниками. Этой весной 150 тысяч россиян будут призваны на срочную военную службу. Закон позволяет отправлять этих призывников на поле боя после четырех месяцев военной службы.

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