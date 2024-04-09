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У России начались проблемы с запуском своих лучших ракет: британская разведка раскрыла детали

Британские разведчики фиксируют, что у россиян могут быть сложности с ракетами Х-101, Х-102

сегодня, 13:10
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Кравцев Сергей
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Зафиксирован как минимум один эпизод, когда Россия потеряла при запуске свою лучшую ракету. Неисправность могла быть вызвана проблемами в производстве из-за санкций. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

У России начались проблемы с запуском своих лучших ракет: британская разведка раскрыла детали

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Британские специалисты отмечают, на фотографиях из открытых источников от 31 марта видны обломки ракеты, упавшие в поле в Саратовской области на юге России. Первоначально предполагалось, что это части украинского дрона но более тщательный осмотр показал, что обломки, скорее всего, представляют собой фрагменты российской крылатой ракеты воздушного базирования AS-23a KODIAK (натовское обозначение для ракет Х-101, Х-102).

По данным британской разведки, весьма вероятно, что обломки образовались в результате неисправности ракеты KODIAK, запущенной в направлении Украины ранее этим утром. Саратовская область является известной стартовой площадкой для бомбардировщиков российской дальней авиации и базой аэродрома Энгельс, где базируются несколько бомбардировщиков.

"AS-23a KODIAK — лучший в России высокоточный боеприпас с дальностью поражения около 4000 км. Его широко использовали против Украины, в последний раз он был нацелен на энергетическую инфраструктуру по всей стране. Весьма вероятная неисправность такой престижной ракеты указывает на проблемы в ее производстве, на которые, вероятно, повлияли санкции, и спешка удовлетворить требования войны", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская захватническая армия во время массированных ударов по энергетике Украины использовала ракеты, изготовленные в последнее время. В ближайшие недели возможна еще одна или две атаки. Такой прогноз озвучил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1777622777874280598/
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