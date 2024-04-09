У России начались проблемы с запуском своих лучших ракет: британская разведка раскрыла детали

Зафиксирован как минимум один эпизод, когда Россия потеряла при запуске свою лучшую ракету. Неисправность могла быть вызвана проблемами в производстве из-за санкций. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

Британские специалисты отмечают, на фотографиях из открытых источников от 31 марта видны обломки ракеты, упавшие в поле в Саратовской области на юге России. Первоначально предполагалось, что это части украинского дрона но более тщательный осмотр показал, что обломки, скорее всего, представляют собой фрагменты российской крылатой ракеты воздушного базирования AS-23a KODIAK (натовское обозначение для ракет Х-101, Х-102).

По данным британской разведки, весьма вероятно, что обломки образовались в результате неисправности ракеты KODIAK, запущенной в направлении Украины ранее этим утром. Саратовская область является известной стартовой площадкой для бомбардировщиков российской дальней авиации и базой аэродрома Энгельс, где базируются несколько бомбардировщиков.

"AS-23a KODIAK — лучший в России высокоточный боеприпас с дальностью поражения около 4000 км. Его широко использовали против Украины, в последний раз он был нацелен на энергетическую инфраструктуру по всей стране. Весьма вероятная неисправность такой престижной ракеты указывает на проблемы в ее производстве, на которые, вероятно, повлияли санкции, и спешка удовлетворить требования войны", — отмечают в Минобороны Британии.

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