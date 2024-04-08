У Буданова сообщили, на сколько больших атак у России хватит ракет

Российская захватническая армия во время массированных ударов по энергетике Украины использовала ракеты, изготовленные в последнее время. В ближайшие недели возможна еще одна или две атаки. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз озвучил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк, сообщает "Financial Times".

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Мы ожидали нападения в начале зимы, но теперь видим, что ракеты, которые они использовали, только что изготовлены", — сказал Андрей Черняк.

По его оценкам, у России достаточно ракет для еще одной или двух крупных атак в ближайшие недели.

При этом представитель украинской разведки отметил, что Россия по-прежнему использует дроны в больших количествах как более дешевый способ поразить части энергетической системы, такие как трансформаторы.

Отметим, Financial Times также сообщает, что Россия начала использовать новую тактику ракетных ударов по энергетическим объектам Украины. Россияне используют большое количество высокоточных ракет для удара по одному объекту в малозащищенных регионах Украины.

Во время массированных ракетных атак 22-29 марта россияне сконцентрировали удары по семи ТЭС и еще двум гидроэлектростанциям. Все эти объекты были в регионах, где существует дефицит систем противовоздушной обороны.

Как отмечает издание Financial Times, последствия последних массированных ракетных ударов для Украины хуже, чем зимой 2022-2023 годов. Некоторые энергетические объекты не смогут полностью восстановить до следующего отопительного сезона.

Основная цель России – осуществлять постоянные разрушения энергетической инфраструктуры, которую не будет возможности быстро восстановить. Россияне используют такое же количество ракет, что и в прошлом году для ударов, однако теперь ракеты направлены на 5-6 объектов в одном регионе, что усложняет работу ПВО.



