У Путина решили срочно спасать Черноморский флот: какие шаги предприняты

Министерство обороны России дало понять, что намерено защитить российский Черноморский флот от украинских ударов, и, возможно, заменило командующего ЧФ в рамках этих усилий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

Черноморский флот РФ. Фото: из открытых источников

Американские аналитики считают, что позиция министра обороны России Сергея Шойгу по "защите" Черноморского флота создает условия, чтобы Шойгу мог либо приписать себе заслуги, если ЧФ будет эффективнее защищаться от украинских ударов, либо обвинить других командиров, если ЧФ потерпит неудачу в этих усилиях.

В ISW отмечают, украинские удары в Черном море заставили ЧФ передислоцировать большинство своих военно-морских средств с главной базы в Севастополе на базы меньшие и с меньшими возможностями в Новороссийске и других местах. Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (StratCom) сообщил, что украинские удары вывели из строя примерно 33 процента боевых кораблей ЧФ по состоянию на начало февраля 2024 года, в том числе 24 корабля и одну подводную лодку.

Отмечается, что Сергей Шойгу посетил командный пункт ЧФ в оккупированном Севастополе в Крыму, где он получил доклады об украинских операциях и эффективности ЧФ. Он подчеркнул, что ЧФ должен проводить ежедневные учения по отражению ударов и приказал ЧФ установить дополнительное вооружение, в том числе крупнокалиберные системы и пулеметы для усиления российской обороны.

Сергей Шойгу также заслушал доклад от российского вице-адмирала Сергея Пинчука, который, по сообщениям некоторых российских источников, недавно заменил адмирала Виктора Соколова на посту командующего ЧФ. Однако, ISW не может подтвердить это заявление.

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