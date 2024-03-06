СБУ показала усовершенствованное и более смертоносное оружие (ВИДЕО)



















Как передает портал "Комментарии", специалисты провели тестирование новых надводных дронов Sea Baby, изготовленных благодаря масштабному волонтерскому сбору в 2024 году. Эти "Морские малыши" отличаются от предыдущих как по внешнему виду, так и по характеристикам.

СБУ. Фото: из открытых источников

"Первый образец в этой партии, который СБУ показала во время тестирований, получил название "Авдеевка". Он отличается от предыдущего поколения, в том числе и внешним видом. Sea baby 2024 года выпуска – это дрон нового поколения, усовершенствованный и еще более смертоносный для врага", – говорится в подписи под видео.

Отмечается, что "Авдеевка", подобно другим дронам, пройдет полный цикл морских испытаний. Команда разработчиков СБУ будет адаптировать новейшее бортовое вооружение, специально сконструированное и изготовленное для использования на многоцелевых платформах, как Sea Baby.

"Новый SeaBaby 2024 имеет усовершенствованные технические характеристики, большую боевую и маневренную способность. Он может доставить почти тонну взрывчатки на более чем тысячу километров. СБУ задумывала этот дрон как универсальную платформу, на которой будет размещаться разное вооружение", – рассказал бригадный генерал СБУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский корабль "Сергей Котов" был атакован морскими дронами "Magura V5" и получил сразу три повреждения. Его стоимость – 65 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.

Как отметили украинские разведчики, миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.



