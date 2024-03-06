СБУ показала усовершенствованное и более смертоносное оружие (ВИДЕО)

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", специалисты провели тестирование новых надводных дронов Sea Baby, изготовленных благодаря масштабному волонтерскому сбору в 2024 году. Эти "Морские малыши" отличаются от предыдущих как по внешнему виду, так и по характеристикам.
СБУ. Фото: из открытых источников
Отмечается, что "Авдеевка", подобно другим дронам, пройдет полный цикл морских испытаний. Команда разработчиков СБУ будет адаптировать новейшее бортовое вооружение, специально сконструированное и изготовленное для использования на многоцелевых платформах, как Sea Baby.
Читайте также на портале "Комментарии" — российский корабль "Сергей Котов" был атакован морскими дронами "Magura V5" и получил сразу три повреждения. Его стоимость – 65 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.
Как отметили украинские разведчики, миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.
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