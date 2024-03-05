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"Сергей Котов" прибыл к «Москве»: в ГУР рассказали, как потопили очередной вражеский корабль

В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов"

сегодня, 09:12
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Кравцев Сергей
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Российский корабль "Сергей Котов" был атакован морскими дронами "Magura V5" и получил сразу три повреждения. Его стоимость – 65 миллионов долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.

"Сергей Котов" прибыл к «Москве»: в ГУР рассказали, как потопили очередной вражеский корабль

Российский корабль "Сергей Котов". Фото: из открытых источников

"В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов", — говорится в сообщении.

Как отметили украинские разведчики, миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов.

"Огненное поражение "Котова" произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива. Стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов", — добавили в украинской разведке.

Стоит отметить, что это не первый корабль РФ, уничтоженный морскими дронами "Magura V5". Так, в ночь с 31 января на 1 февраля украинские разведчики уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Как рассказали в ГУР, катер "Ивановец" был в определенной степени гордостью российского флота. Подобных кораблей было всего три единицы. На его борту могли находиться до 40 российских моряков.

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Источник: https://t.me/DIUkraine/3551
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