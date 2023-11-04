ВСУ поразили российский корабль, способный запускать "Калибры"

Сегодня Вооруженные силы Украины нанесли успешный удар по судостроительному заводу в оккупированной Керчи. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

"Аскольд" перед спуском на воду

"Вечером 4 ноября Вооруженные силы Украины нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи", — говорится в сообщении.

По сообщениям местных пабликов, был поражен малый ракетный корабль "Аскольд", который принадлежит к проекту 2800 "Каракурт". Малый ракетный корабль "Аскольд" был заложен 18.11.2016 на верфях завода "Залив", спущен он на воду 21.09.2021 года. 15 сентября 2023 года "Аскольд" был атакован украинским морским дроном в Черном море. По сообщению военного министерства России, тогда "Аскольд" смог уничтожить дрон.

Малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" – серия российских многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны ВМФ России. Корабли этого проекта приспособлены для действий в открытом море. В их вооружение входят до восьми крылатых ракет "Калибр" и "Оникс".

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