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Германия обвиняет Великобританию из-за давления, вызванного отправкой оружия в Украину

Германия ответила на критику британцев, обвиняющих Шольца в нежелании отправить или дать согласие другим странам поставлять танки Leoperd 2 в Украину.

сегодня, 11:52
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Автор:

Slava Kot

Союзники Украины продолжают давить на Германию, чтобы получить разрешение на отправку танков в Украину. Такие действия не нравятся немцам, ведь по принципам Шольца Германия имеет все свои шаги решать совместно с союзниками, прежде всего с США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Германия обвиняет Великобританию из-за давления, вызванного отправкой оружия в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото с открытых источников

Перед предстоящей встречей союзников Украины на военной базе Рамштайн, которая должна пройти 20 января, министры обороны Польши, Великобритании и стран Балтии планируют предварительно обсудить свои действия по Германии. Политики хотят продолжить давление на правительство Германии, чтобы получить разрешение реэкспорта танков Leoperd 2 в Украину.

Ранее президент Финляндии и правительство Польши уже предварительно сообщили о готовности отправить танки немецкого производства на украинский фронт, а Великобритания приняла решение поставлять свои танки Challenger 2 в Украину. Министр обороны Великобритании подверг критике правительство Германии из-за нежелания дать согласие или отправить танки в Украину. Как сообщает The Guardian Германия ответила на подобную критику со стороны британцев.

"Поставка танков в Украину не является табу. Но такие вопросы и дальше будут выясняться в трансатлантическом порядке", — говорят правительственные источники в Берлине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Германия назвала условие , по которому согласится отправить танки в Украину. Шольц считает, что США должны согласиться доставлять на фронт свои танки тоже.

Также "Комментарии" писали о реакции российского посла Андрея Келина на согласие Великобритании отправить танки Challenger 2 в Украину.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jan/19/russia-ukraine-war-live-kyiv-investigating-fatal-helicopter-crash-british-polish-and-baltic-defence-ministers-to-meet
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