Чем закончатся псевдореферендумы рф – о чем говорят ядерные угрозы путина

Топ-темой последней недели сентября, без сомнения, будут так называемые "референдумы", затеянные Россией на временно оккупированных территориях Украины. А также их возможное признание властями страны-агрессора с включением в состав РФ. И всё это – на фоне ядерных угроз, которыми сыплют российские официальные лица. Президент Украины Владимир Зеленский уже отметил, что подобными шагами Кремль послал опасный сигнал о том, что не намерен прекращать войну и вести переговоры о мире на адекватных условиях. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать происходящее с экспертами.

Референдум в оккупации. Фото: GETTY IMAGES

Нельзя исключать, что, если ВСУ продолжат активные наступательные действия, вытеснив РФ, к примеру, с Херсонской области, Кремль в отчаянии может пойти на применение тактического ядерного вооружения

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов делится следующими размышлениями:

"Касательно применения / не применения Россией ядерного оружия можно долго спорить – блеф это или реальная угроза. Напомню, что сам факт широкомасштабной войны до 24 февраля тоже воспринимался как утопия, блеф, фантастика. Так что исключать ничего нельзя".

По мнению эксперта, стоит дождаться результатов т.н. "референдумов" и реакции на это российских Госдумы, Совфеда, Кремля. Скорее всего, они пойдут на аннексию части территорий четырех областей Украины – Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

"После этого будет понятно, как станут развиваться события дальше. Будет ли РФ угрожать Украине, что в случае обстрела "новорусских территорий" она может задействовать ядерную "защитную" стратегию – или не будет? Станут ли западные партнеры настойчиво усаживать стороны за стол переговоров – или не станут? Нельзя исключать, – продолжает Кирилл Молчанов, – что, если ВСУ продолжат активные наступательные действия, если РФ загонят в угол, вытеснив, к примеру, с Херсонской области, Кремль в отчаянии может пойти на применение тактического ядерного вооружения. Также это будет зависеть от реакции Западного мира. Станут ли там повышать ставки, обещая ответные удары по российским территориям – или снизят накал и будут делать ставку на дипломатию".

Пока же, к сожалению, можем сделать вывод о том, что эскалация в ближайшее время вполне возможна, констатирует эксперт.

Перед русским вождем стоит задача прекратить боевые действия до начала ноябрьского саммита Большой 20-ки

Аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко напоминает, что на недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсуждались вопросы безопасности и театра военных действий, ситуация в Украине из-за российского вторжения.

Ведь российская агрессия в Украине негативно отражается на экономиках азиатских стран, актуализируются вопросы продовольственной безопасности, безработицы, санкций", – поясняет Юлия Тищенко. "Довольно однозначно со стороны руководства Индии и Китая в адрес российского лидера звучали требования по достижению мира, прекращению войны. В аналогичном ключе представители этих стран высказались и на Генассамблее ООН на прошлой неделе

Так или иначе, констатирует она, перед русским вождем стоит задача прекратить боевые действия до начала ноябрьского саммита Большой 20-ки.

"Путин интерпретировал это на свой манер, объявив "частичную мобилизацию" в России и открыто применяя ядерный шантаж, продолжая политику попытки аннексии украинской территории, проводя незаконные "референдумы" на части захваченной РФ украинской территории. Он поднимает ставки сознательно, – уверена аналитик. – Происходит опасная эскалация. Украинская сторона заявляет, что попытки аннексии наших территорий фактически закрывают любые возможности для переговоров. Россия же, похоже, заинтересована в дальнейшем шантаже украинского руководства. В любом случае, насколько открытым остается окно для переговоров, станет более понятно после 30 сентября, времени, когда может планироваться выступление Путина относительно решений о "присоединении к РФ" ОРДЛО, части Херсонской и Запорожской областей".

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