Новые угрозы Лаврова: на что рассчитывает Кремль – чем шантажирует весь мир

Министр иностранных дел рф Сергей Лавров во время Генассамблеи ООН заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины в случае их закрепления в Конституции рф. Кроме того традиционно обрушился с нападками на Запад и подчеркнул, что чем дольше Киев отказывается от переговоров, тем труднее будет договариваться. О чем говорят такие лавровские заявления и вообще его поведение на ГА ООН? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Замысел России – заморозить конфликт до какого-то уровня, но уже на новых границах

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, рассуждает так:

"Становится понятно, что так называемые "референдумы" следует воспринимать именно в комплексе с мобилизацией в россии. Выступления Лаврова и других российских руководителей это просто такое дипломатическое сопровождение. Угрозы – давно уже главное "оружие" их дипломатии, поэтому трудно сказать, можно ли это называть именно дипломатией".

Замысел их понятен, считает эксперт. А именно – закрепить захваченные территории, подкрепить их новыми мобилизованными, заморозить конфликт до какого-то уровня, но уже на новых границах. При этом запугивать всех и дальше ядерным оружием.

"Понятно, что Украине такой вариант никак не подходит. Вопрос скорее в решимости наших союзников и дальше нас поддерживать в освобождении наших земель, не взирая на нынешние угрозы Москвы, – считает Владимир Дубовик. – На Западе формально сейчас доминируют заявления непризнания "референдумов", но с течением времени будут слышны голоса тех, кто будет призывать к признанию сложившегося нового статуса-кво. Важно, чтобы эти голоса не взяли верх. Над этим и нужно дальше работать".

Российское руководство будет максимально повышать ставки и угрожать уничтожением планеты

По мнению главы Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политического консультанта Сергея Быкова, ядерный шантаж мира со стороны россии все больше доказывает, что миру нужно изменяться.

"Это касается и Совбеза ООН и права вето в Совбезе. Слова Лаврова – лишь дополнительный кирпичик, укрепляющий единство цивилизованных стран, которые признают общие принципы международного права, что россию необходимо лишить привилегированного статуса в международных организациях и наказать за агрессию", – отмечает эксперт.

Он называет угрозы со стороны Лаврова, как и аналогичные выступления Путина или Шойгу, шагами отчаянья.

"Отчаянья от неизбежного поражения в войне против страны, которая в разы меньше по ресурсам и территории, но которая превосходит по стратегичности и героизме, – поясняет Сергей Быков. – Российское руководство будет максимально повышать ставки и угрожать уничтожением планеты, рассчитывая, что мировые лидеры пойдут на шантаж. Но практика показывает, что пасовать перед россией никто не собирается".

Кремль рассчитывает, что Запад добьется от Украины склонения на территориальные уступки стране-агрессору

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев считает, что данные заявления следует рассматривать как элемент военно-политического давления, прежде всего, на страны Запада.

"Лавров вслед за Путиным открыто говорит о возможности применения против Украины тактического ядерного вооружения. Подобными заявлениями российская сторона оставляет за собой право (согласно своей Конституции и военной доктрины) на нанесение превентивного ядерного удара по территории Украины. С соответствующими последствиями, – уточняет эксперт. – Характерно то, что данные заявления Лаврова прозвучали после признания президента США Байдена, что он неоднократно предупреждал Путина о недопустимости применения ядерного вооружения. Подчеркивалось, что США дадут адекватный ответ на подобные действия со стороны рф. В том числе потому, что за ситуацией внимательно следят Китай, Иран и КНДР. А потому Штаты не могут дать слабину".

С учетом этих тенденций, Дмитрий Снегирев прогнозирует, что международные усилия рф будут сосредоточены на возможность организовать дипломатическое давление на Украину со стороны западных стран с – целью склонения на территориальные уступки стране-агрессору.

"Кремль пытается убедить, что это – единственный возможный вариант прекращения войны", – констатирует эксперт.

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