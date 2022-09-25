Прогноз на неделю: как повлияют псевдореферендумы на ход войны и экономику в Украине

В связи с радикальными шагами России, которая запустила историю с фейковыми "референдумами" на оккупированных украинских территориях и мобилизацией события в Украине могут развиваться очень стремительно. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" прогнозом на будущую неделю – чего, предположительно, ожидать Украине в фронтовом, экономическом, внутриполитическом, внешнеполитическом смысле?

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

На фоне военных и политических поражений россии, она юридически изменяет реальность для себя и переносит войну на свою территорию

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний не сомневается, что вся следующая неделя пройдет под информационными атаками со стороны рф относительно проведения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях.

"Собственно, тема с "референдумами" – это желание россии закрепиться на уже захваченных территориях. Разговоры об их проведении идут с весны этого года, но постоянно откладывалась практическая реализация. Кремль, как бы говорил, что мы не будем проводить юридическое оформление этих территорий в состав рф, пока не выполним ключевые задачи, которые то и дело менялись в процессе войны", – отмечает эксперт.

Он напоминает, что если в начале широкомасштабного вторжения Кремль рассчитывал на полную оккупацию Украины и образование новой малороссии во главе их марионеточным правительством, то после поражений под Киевом и освобождением Сумщины и Черниговщины задачи изменились.

"Армия россии сосредоточилась на юге Украины и задачей стало – полностью захватить причерноморские области. Однако и эти планы подкорректировали ВСУ. Тогда москва снова ставит новые задачи – оккупация Донецкой и Луганской областей. При этом Путину не удалось не только выполнить эти задачи, но и потерять оккупированные территории на Харьковщине и Херсонщине, а давление на москву усилилось не только со стороны союзников Украины, но и от тех стран, кого россия считает своими молчаливыми союзниками", – подчеркивает Юрий Подорожний.

В этих условиях, продолжает он, Кремль считает необходимым перенос войны с территории Украины на территорию рф, изменив юридически реальность.

"Конечно, аннексированные территории, псевдореферендум и в дальнейшем в пожарном порядке прием этих оккупированных земель в состав рф не будет признан ни одной страной мира (разве что, кроме квазиобразований вроде Приднестровья). В этом контексте на следующей неделе не стоит ожидать со стороны Кремля каких-то чрезвычайных действий на фронте, а вот террор неоккупированных территорий, ракетные обстрелы, уничтожение объектов критической инфраструктуры и мирных городов, скорее всего, усилиться, – прогнозирует эксперт. – Оккупантам необходимо демонстрировать коллаборантам на оккупированных территориях какие-то победы – и продолжить запугивание гражданского населения, не поддерживающего оккупацию".

В то же время, акцентирует Юрий Подорожний, на оккупированных территориях должно активизироваться партизанское движение. Скорее всего, предполагает он, мы услышим о громких операциях на оккупированной территории.

"Важными станут и действия ВСУ на фронтах, – уверен он. – Для украинской стороны ответом на информационные атаки и террор должны стать победы в боевых действиях, что нивелирует и усложнит возможности россиян в фальсифицированном референдуме".

По мнению эксперта, на фоне военных и политических поражений россии, она юридически изменяет реальность для себя и переносит войну на свою территорию, решая тем самым две ключевые задачи. Во-первых, формирует базу для переговоров, на которые Кремль надеется в ближайшее время. Во-вторых, развязывает руки Кремля внутри страны, имея юридические основания забыть о "военной операции", начав говорить о полноценной войне.

"Это означает и новую реальность для россиян, – подчеркивает Юрий Подорожний. – Их выводят из телевизионной победной войны – и вводят в статус реальных участников войны. И мобилизация, которую начал Путин, будет казаться игрушками по сравнению с тем, чего ожидает рядового россиянина".

Создается впечатление, констатирует эксперт, что это не рф присоединяет элдээнэрию к себе, а наоборот, потому что и жизнь на россии уже скоро будет напоминать жизнь как "там, в ДНР".

Стоит ожидать, что будут падать потребительские ожидания. Люди в период подобных противостояний деньги не тратят, держат на черный день

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассуждает так:

"Если мы говорим о внутренних экономических вопросах, в первую очередь люди спрашивают, что будет с курсом. Думаю, общий тренд сохранится – курс гривны будет проседать и далее. Не быстро, но – будет. Он серьезно зависит от негативных ожиданий, связанных с фейковыми "референдумами", с мобилизацией в РФ, с угрозами страны-агрессора по отношению к Украине с точки зрения применения ядерного оружия".

Всё это, поясняет эксперт, будет формировать крайне негативный тренд восприятия экономических процессов.

"Скорее всего, будут падать потребительские ожидания. Люди в период подобных противостояний деньги не тратят, держат на черный день. В том числе меняя на доллары. Так что негативный тренд на следующей неделе сохранится", – прогнозирует Олег Пендзин.

По его мнению, основные события будут проходить не в экономическом направлении, а в вопросах урегулирования на международном уровне поведения РФ.

"Многое зависит от реакции наших партнеров на действия, которые сейчас предпринимает Россия. Украина ожидает адекватной – быстрой и жесткой реакции со стороны зарубежных партнеров. И от того, какой она будет, зависят и внутриэкономические процессы в нашей стране", – поясняет Олег Пендзин.

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