Изгнание России из Совбеза ООН и переформатирование уставов ООН и ЕС: реально ли это

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Кравцев Сергей
За отмену права "вето" в системе Совета безопасности ООН выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. С аналогичными призывами уже выступали и другие страны. А Украина настойчиво добивается изгнания России из Совбеза ООН. Какова вероятность, что устав ООН ждет переформатирование? Может ли нечто подобное произойти в ЕС, где действия той же Венгрии доказывают, что принцип единогласия давно пора сменить на голосование простым большинством? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
ООН. Фото - из открытых источников
Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк называет логичными и понятым претензии Украины как не постоянного члена Совбеза ООН к РФ – постоянному члену данного органа.
Безусловно, продолжает Тарас Семенюк, такое государство-террорист должно быть исключено из Совбеза ООН, либо хотя бы лишено права вето (и тут вполне логична инициатива Турции касательно вообще отмены такого права). Не может одна страна рушить все наработки других членов, пытающихся способствовать улучшению ситуацию с мировой безопасностью.
То же самое, отмечает эксперт, касается ЕС, где давно пора ликвидировать правила единогласия, сделав ставку на голосование большинством.
Кандидат политических наук Александр Палий поддерживает идею турок, подчеркивая, что американцы сейчас развивают идею лишения места в Совете безопасности ООН для страны-агрессора.
По мнению Александра Палия, в ООН, вероятно, рано или поздно победит не только идея расширения Совбеза организации, и не столько идея всеобщего равенства государств в структурах организации, а скорее – некая смесь этих идей.
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