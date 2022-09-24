Изгнание России из Совбеза ООН и переформатирование уставов ООН и ЕС: реально ли это

За отмену права "вето" в системе Совета безопасности ООН выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. С аналогичными призывами уже выступали и другие страны. А Украина настойчиво добивается изгнания России из Совбеза ООН. Какова вероятность, что устав ООН ждет переформатирование? Может ли нечто подобное произойти в ЕС, где действия той же Венгрии доказывают, что принцип единогласия давно пора сменить на голосование простым большинством? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ООН. Фото - из открытых источников

Вместо недопущения войны, ради чего создавалась ООН, Россия сама эту войну развязала

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк называет логичными и понятым претензии Украины как не постоянного члена Совбеза ООН к РФ – постоянному члену данного органа.

"Не может постоянный член Совбеза ООН совершать агрессию против суверенной державы, огромное количество военных преступлений, геноцид, а при этом еще и шантажировать мир ядерным оружием, продовольственным и энергетическим кризисами. Не может состоять в этом органе государство, ломающее тот миропорядок, на страже которого стоит ООН. Не место даже вообще в ООН государству, нарушающему все международные договора, правила, конвенции и так далее. Вместо недопущения войны, ради чего создавалась ООН, Россия сама эту войну развязала. Страна-сооснователь данной организации нарушила все мыслимые и немыслимые ее нормы, включая моральные, – акцентирует эксперт. – Ситуация абсурдна!".

Безусловно, продолжает Тарас Семенюк, такое государство-террорист должно быть исключено из Совбеза ООН, либо хотя бы лишено права вето (и тут вполне логична инициатива Турции касательно вообще отмены такого права). Не может одна страна рушить все наработки других членов, пытающихся способствовать улучшению ситуацию с мировой безопасностью.

То же самое, отмечает эксперт, касается ЕС, где давно пора ликвидировать правила единогласия, сделав ставку на голосование большинством.

Для Украины будет очень хорошо, если Россия лишится места в Совбезе ООН

Кандидат политических наук Александр Палий поддерживает идею турок, подчеркивая, что американцы сейчас развивают идею лишения места в Совете безопасности ООН для страны-агрессора.

"Для Украины хороши оба варианта, так как оба они ещё более изолируют Россию, – отмечает эксперт. – Что касается ЕС, то сейчас в этой структуре рассматривается идея необходимости квалифицированного большинства в ключевых внешнеполитических (вопросах, типа введения санкций). Такой подход сделает ЕС гораздо более мощным и лишит коррупционного заработка режим Орбана в Венгрии, который блокирует санкции в обмен на поддержку России".

По мнению Александра Палия, в ООН, вероятно, рано или поздно победит не только идея расширения Совбеза организации, и не столько идея всеобщего равенства государств в структурах организации, а скорее – некая смесь этих идей.

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