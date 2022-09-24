Россия запустила крымский сценарий 2014-го: какие итоги первого дня псевдореферендумов

На временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей сутки назад начались псевдореферендумы о присоединении к РФ. Они продлятся до 27 сентября. В Москве уже заявили, что после присоединения этих территорий Россия расценит попытку Украины вернуть их как нападение на РФ. В свою очередь, страны Запада, включая США, предупредили, что не признают итогов подобного рода "референдумов". В аналогичном ключе высказались Япония, Турция и многие другие государства. Что можно сказать по итогам первого дня псевдореферендумов? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Референдум в оккупации. Фото: из открытых источников

Украинцы не верят, что "россия навсегда" на оккупированных территориях

Юрист, общественный деятель Геннадий Кирия отмечает, что нелегитимные референдумы РФ на временно оккупируемых территориях изначально были фикцией, но даже эту фикцию не смогли упаковать в красивую обёртку.

"Если смотреть с юридической точки зрения (про право тут говорить не приходится), бюллетени, не имеющие защитных маркировок, уже говорят о бесконтрольных выборах и тотальных фальсификациях. Квази способом были сформированы избирательные комиссии и списки избирателей, – поясняет эксперт. – Используя весь тоталитарный ресурс, оккупационные власти не смогли запугать население и обеспечить явку. Даже согласно прокремлемвским телеграмм-каналам, явка на уровне 15-25%. Но и это не соответствует действительности. Со слов очевидцев, в основном голосуют приехавшие гражданине РФ по 10 раз на каждом участке".

Украинцы, продолжает Геннадий Кирия, знают, что скоро ВСУ освободят захваченные территории. Украинцы не верят, что "россия навсегда".

"Показательным является видео, где вооружённый российский солдат ходит по подъезду жилого дома и приказывает всем жителям пойти на т.н. "референдум", но никто не выходит, – подчеркивает эксперт. – Страны Запада никогда не признают таких "референдумов" и только усилят санкционное давление. А Россия теряет своих и без того немногих союзников, так как даже члены ОДКБ уже заявили свою ноту протеста касательно происходящего".

Россия пытается создать повод для глухой обороны и возможного применения ядерных боеприпасов, иного пути у неё просто нет

По мнению политического консультанта Александра Вербицкого, России необходимо объяснение происходящего. Отсюда возврат на так называемые исходные или к первоначальным целям "спецоперации".

"Происходящее – это не потери и поражение, а мобилизация. А потери – это процесс неизбежный в долгой войне с "коллективным" Западом, частью которого РФ была недавно сама. И война эта не более чем продолжение другой войны – Холодной, времён СССР, – поясняет эксперт. – России нужны обоснования "побед", без чего она не может жить. И фарс с "референдумами" таким обоснованием является. Тем более, что речь идет не только и не столько о Донбассе".

Понятно, продолжает Александр Вербицкий, что никто в самой России не говорит о том, что она почему-то ведет войну именно против своих "братьев", т.е. – русскоязычного населения, уничтожая города, села и гражданское население. Это, отмечает он, остается за кадром так как "идет процесс освобождения" от инакомыслия, который внутри самой России не прекращается более 1000 лет.

"Россия пытается создать повод для глухой обороны и возможного применения ядерных боеприпасов. Иного пути у неё просто нет, – считает эксперт. – На такой повод есть запрос внутри общества, начавшего подозревать, что что-то пошло не так, а Путин всех обманывал. Разумеется, Запад не признает ни процесс, ни процедуру, ни результаты так называемых "референдумов". Сегодня не 2014 год – и никто не будет соглашаться с крымским сценарием (с которым юридически и так никто не согласился). Но это не означает, что представители так называемого "коллективного Запада" каким-то образом могут помешать РФ делать то, что она считает нужным. Это могут сделать только ВСУ".

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