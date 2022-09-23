Есть ли еще у Запада аргументы, как склонить рф к миру или переформатирование миропорядка неизбежно

На заседании Совета Безопасности ООН в четверг, 22 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что международный порядок разрушается на глазах войной России против Украины. По его словам, мир "не может позволить, чтобы это сошло с рук президенту Путину", выбравшему неделю проведения Генассамблеи ООН для начала частичной мобилизации и псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. Чем может ответить мир на новый виток эскалации со стороны россии? Почему это вообще стало возможным? Следует ли ожидать переформатирования миропорядка? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Попытка россии выйти из хаоса и войны субъектом, который сможет диктовать свои условия, явно провалилась

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отмечает:

"Блинкен правильно отметил, что россия привела к разрушению существующего миропордяка. Самое парадоксальное, что это сделала именно рф, которая боится всякого рода революций, акций протестов (даже за рубежом) и думает, что можно было всякого рода гибридными спецоперациями привести к расшатыванию ситуации внутри Запада, государств на постсоветском пространстве (включая Украину). В итоге страна-агрессор провоцирует изменения внутри себя самой".

По мнению эксперта, ничего нового в том, что мировая система сбоит, нет. Так периодически происходит. Но в этот раз именно рф является субъектом, спровоцировавшим данный процесс.

"Понятно почему – у россии есть определенный психологический комплекс после проигрыша в Холодной войне. Но вместо того, чтобы сделать выводы, почему это произошло, почему в итоге развалился СССР, россия развязала новую войну всему миру. Со сломом существующего миропорядка. Думая, что сможет выйти победителем и навяжет условную Ялту-2. Причем россияне и не скрывали таких планов, обсуждая это на разных площадках", – подчеркивает Олеся Яхно.

По ее словам, есть вопросы и к Западу, допустившему слом той системы, которая просуществовала достаточно долго после Второй мировой войны. Системы, основу которой составили крупные государства, обладающие ядерным потенциалом, гаранты безопасности, постоянные члены Совбеза ООН (Франция, США, россия, Китай и Великобритания).

"С россией всё понятно… У Китая – свои игры. Но почему Запад в лице американцев и европейцев так долго не замечал того, что существующий миропорядок рушится? Первые маркерные ситуации того, что что-то не так, что имеющиеся институции не справляются с существующими проблемами, были уже давно. До 2014-го, когда россия начала захват украинских территорий. Мы помним Грузию 2008 года, Сирию, где применялось химическое оружие, а рф неоднократно блокировала на Совбезе ООН возможность соответствующего расследования. Потом были Крым, Донбасс, – напоминает аналитик. – И достаточная мягкая реакция Запада на происходящее. Даже когда россия заходила в зоны самой Европы".

Тот же миграционный кризис, спровоцированный целенаправленными бомбежками военными рф мирного населения в Сирии, серьезно ударил по Европе. Потоки беженцев приводили к политическим кризисам, россия получала дивиденды, лоббируя свои интересы среди ослабленных европейских элит. Аналогичным образом Кремль руками режима Лукашенко спровоцировал миграционные кризисы уже со стороны Беларуси, отмечает Олеся Яхно.

"То есть явно было видно, что Совбез ООН не выполняет тех функций, что на него возложены, – продолжает она. – Как не выполняет их Красный Крест, огромное количество международных институций".

По мнению эксперта, попытка россии выйти из хаоса и войны субъектом, который сможет диктовать свои условия, явно провалилась. Те же требования к НАТО отойти на позиции конца 90-х годом прошлого века обернулись тем, что в блок войдут ранее нейтральные Швеция и Финляндии, а стратегия Альянса пересмотрена – и рф выступает там как угроза. То есть, действия россии обернулись против нее самой. Но миропорядок нарушен. И его придется формировать заново. После серьезных потерь.

"Если бы Запад ранее реагировал на действия рф более жестко (в том числе санкциями), если бы мировая система безопасности своевременно реагировала на новые вызовы, включая гибридные спецоперации, возможно, удалось бы предотвратить широкомасштабное вторжение в Украину. Теперь имеем то, что имеем, – констатирует Олеся Яхно. – А именно – формирование новой геополитической эпохи. Российские действия уже заставили НАТО активно трансформироваться. Думаю, вскоре произойдет и трансформация внутри ЕС, где пытаются найти баланс интересов блока и отдельных стран, особенно по энергетическим вопросам. Есть другие огромные регионы – Китай, Индия, Африка. Так или иначе, трансформации произойдут и там. Есть постсоветское пространство, где становится больше вызовов и где явно ослабело влияние россии. Мы видим, что в ту же Центральную Азию всё больше заходит Китай".

Демократические страны, уверена эксперт, должны найти способ "вылечить" те уязвимые, болевые места, по которым бьют авторитарные режима. То же принятие единогласного решения в ЕС, то же право вето в Совбезе ООН, та же неэффективность многих международных институций должны трансформироваться во что-то более продуктивное. Чтобы международное право, глобальные договоренности и соглашения – работали, а не были просто словами на бумаге.

Российское государство давно пора поставить под внешнее управление во избежание угрозы для существующего миропорядка

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что международное сообщество вряд ли готово пойти дальше ужесточения санкций против рф.

"К сожалению, – отмечает он, – вторжение россии в Украину наглядно показывает, что ведущие государства и международные организации в сфере безопасности так и не сделали выводов из уроков итогов Второй Мировой войны, Крымской войны. Суть данных исторических уроков проста – пока не дашь коллективный отпор агрессору с помощью военной силы, нарушившему баланс сил и интересов в международном порядке, он будет продолжать захватывать новые территории и создавать угрозу международной безопасности".

В лучшем случае, продолжает эксперт, мы можем рассчитывать на поставки оружия и боеприпасов со стороны стран-партнеров.

"Безусловно, война закончилась бы в считанные месяцы или недели, если бы США вмешались в военные действия и провели операцию по принуждению россии к миру в Украине, – отмечает политолог-международник. – россия – деградировавшее государство и общество, оно не имеет права влиять на принятие решений как постоянный член Совбеза ООН. Любые решения в данной организации уже давно пора принимать без учета позиции Москвы. Можно неофициально, де-факто отстранить ее делегацию от работы в организации. Нарушение регламентов, скажут сочувствующие рф? Тогда на каком основании россия нарушила нормы международного права, на каком основании напала на Украину и на каком основании убивает гражданское население? рф должна прекратить свое существование как правосубъектный игрок международных отношений".

По мнению Георгия Кухалейшвили, российское государство давно пора поставить под внешнее управление во избежание угрозы для существующего миропорядка. Как это сделали с Германией после Второй мировой.

" Впрочем, не стоит переоценивать эффект от мобилизации, которую собирается проводить режим путина, – считает эксперт. – ВСУ уже обескровили самые боеспособные подразделения российской армии. Откровенный сброд и человеческий мусор, который россияне собираются бросить в украинскую мясорубку, не позволит кардинально изменить ход войны. Она затянется, будет больше жертв среди украинских военных и гражданских, потребуется больше оружия и боеприпасов. Однако нынешняя россия – это уже не тот противник, который на что-то способен. Будут ли российские алкоголики бросаться на амбразуры пулеметов? Вряд ли. Количество военнопленных среди россиян будет расти, как и количество цинковых гробов в "русских селеньях".

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