logo

BTC/USD

19096.40

ETH/USD

1310.40

LTC/USD

53.08

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В британской разведке рассказали, какая судьба ждет мобилизованных в России
commentss НОВОСТИ Все новости

В британской разведке рассказали, какая судьба ждет мобилизованных в России

Россия бросит мобилизованных на фронт почти без подготовки

сегодня, 11:05
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Россия уже призвала несколько десятков тысяч человек без военного опыта. Все они пройдут самую минимальную подготовку, после чего они будут переброшены на войну в Украину. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке рассказали, какая судьба ждет мобилизованных в России

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

В британской разведке отмечают, что с мобилизованными во время частичной мобилизации никто долго не будет проводить обучения. Их после быстрого обучения на военных базах тут же перебросят на фронт, где у россиян катастрофическая нехватка живой силы. Учитывая то, что Россия не готовилась к такому повороту в войне можно спрогнозировать, что российское руководство столкнется с административными и логистическими проблемами, связанными с обучением войск.

В Британии обращают внимание, что Кремль отдал команду оперативно перебрасывать военных на фронт. Поэтому с мобилизованными не занимаются инструкторы, не запланировано также длительных сборов. Мобилизованным будет рассказано лишь основные азы обращения с оружием и действиях на поле боя.

По данным британской разведки, в отличие от большинства западных армий, российские вооруженные силы проводят начальную подготовку солдат на низовом уровне в рамках оперативных подразделений, а не в специализированных учебных заведениях. Как правило, один батальон в составе каждой российской бригады остается в гарнизоне, если два других развертываются, и может предоставить кадры инструкторов для обучения новобранцев или пополнения. Однако Россия перебросила многие из этих третьих батальонов в Украину. Многие из призванных военнослужащих в течение нескольких лет не имели военного опыта.  

Читайте также на портале "Комментарии" — стоять до последнего – президент РФ Путин лично не разрешил войскам отступить из Херсона. Просьбы военного командования об отступлении президент РФ отбросил. 

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Финляндии рассказал, почему Путин не примет поражение в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1574265869097738241
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!