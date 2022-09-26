В британской разведке рассказали, какая судьба ждет мобилизованных в России

Россия уже призвала несколько десятков тысяч человек без военного опыта. Все они пройдут самую минимальную подготовку, после чего они будут переброшены на войну в Украину. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

В британской разведке отмечают, что с мобилизованными во время частичной мобилизации никто долго не будет проводить обучения. Их после быстрого обучения на военных базах тут же перебросят на фронт, где у россиян катастрофическая нехватка живой силы. Учитывая то, что Россия не готовилась к такому повороту в войне можно спрогнозировать, что российское руководство столкнется с административными и логистическими проблемами, связанными с обучением войск.

В Британии обращают внимание, что Кремль отдал команду оперативно перебрасывать военных на фронт. Поэтому с мобилизованными не занимаются инструкторы, не запланировано также длительных сборов. Мобилизованным будет рассказано лишь основные азы обращения с оружием и действиях на поле боя.

По данным британской разведки, в отличие от большинства западных армий, российские вооруженные силы проводят начальную подготовку солдат на низовом уровне в рамках оперативных подразделений, а не в специализированных учебных заведениях. Как правило, один батальон в составе каждой российской бригады остается в гарнизоне, если два других развертываются, и может предоставить кадры инструкторов для обучения новобранцев или пополнения. Однако Россия перебросила многие из этих третьих батальонов в Украину. Многие из призванных военнослужащих в течение нескольких лет не имели военного опыта.

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