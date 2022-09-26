Президент Финляндии рассказал, почему Путин не примет поражение в Украине

Сегодня уже все очевидно, что полномасштабной вторжение российской армии в Украину, которое тщательно планировал и подготавливал лично Путин, теперь обернулось против него и его страны. Учитывая сложившиеся обстоятельства можно предположить, что президент РФ откажется принять поражение в этой войне, что есть очень неприятным сигналом. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет канал "CNN", цитируя слова президента Финляндии Саули Ниинистьо.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Лидер финнов отметил, что по своей натуре Путин борец. Он вложил очень много сил и ресурсов в это вторжение и сложно себе представить, что в один момент российский президент согласится признать, что совершил тяжелую ошибку и признает свое поражение в Украине. Все это делает ситуацию очень критической.

СМИ обращает внимание, что ранее Саули Ниинистьо имел довольно много встреч с российским лидером.

"Он (Ред. — Путин) разочарован ситуацией в Украине после событий 2014 года. Это разочарование нарастало. Он решил решить это сейчас, так или иначе", – заявил Ниинистьо.

Президент Финляндии отметил, что с навала полномасштабного вторжения в Украину российских войск у границ его страны стало значительно меньше, чем когда-либо. Это также говорит о том, что главная проблема и боль Путина сейчас то, что происходит в Украине и именно туда направлены все силы и ресурсы.

Читайте также на портале "Комментарии" — стоять до последнего – президент РФ Путин лично не разрешил войскам отступить из Херсона. Просьбы военного командования об отступлении президент РФ отбросил.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!