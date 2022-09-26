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Президент Финляндии рассказал, почему Путин не примет поражение в Украине

Теперь у Путина, похоже, добавилось головной боли в Украине, считает президент Финляндии Саули Ниинистьо

сегодня, 10:30 comments1227
Автор:

Кравцев Сергей
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Сегодня уже все очевидно, что полномасштабной вторжение российской армии в Украину, которое тщательно планировал и подготавливал лично Путин, теперь обернулось против него и его страны. Учитывая сложившиеся обстоятельства можно предположить, что президент РФ откажется принять поражение в этой войне, что есть очень неприятным сигналом. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет канал "CNN", цитируя слова президента Финляндии Саули Ниинистьо.

Президент Финляндии рассказал, почему Путин не примет поражение в Украине

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Лидер финнов отметил, что по своей натуре Путин борец. Он вложил очень много сил и ресурсов в это вторжение и сложно себе представить, что в один момент российский президент согласится признать, что совершил тяжелую ошибку и признает свое поражение в Украине. Все это делает ситуацию очень критической.

СМИ обращает внимание, что ранее Саули Ниинистьо имел довольно много встреч с российским лидером. 

"Он (Ред. — Путин) разочарован ситуацией в Украине после событий 2014 года. Это разочарование нарастало. Он решил решить это сейчас, так или иначе", – заявил Ниинистьо.

Президент Финляндии отметил, что с навала полномасштабного вторжения в Украину российских войск у границ его страны стало значительно меньше, чем когда-либо. Это также говорит о том, что главная проблема и боль Путина сейчас то, что происходит в Украине и именно туда направлены все силы и ресурсы.

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Источник: https://edition.cnn.com/videos/world/2022/09/25/finnish-president-sauli-niinisto-on-putin-gps-vpx.cnn
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