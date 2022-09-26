Есть ли еще шанс на переговоры Киева и Москвы: могут ли Индия и Китай как-то повлиять на ситуацию

Китай и Индия призвали к прекращению войны в Украине путем переговоров. В том числе с учетом "законных интересов безопасности всех сторон". Остается ли еще "окно" для переговоров, или Россия окончательно закрыла его новыми шагами Путина по псевдорефенедумам, мобилизации и ядерным шантажом? Способен ли тот же Китай принудить РФ к соглашениям без ультиматумов? В какой позиции оказался сейчас Киев? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Что касается отношений с Китаем или Индией, здесь мы скорее полагаемся на ситуативные альянсы

Ассоциированный аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, эксперт по Восточной Азии Алексей Живора уверен – несмотря на любые заявления политиков, "окно" для переговоров всегда открыто. Воспользуются ли им, зависит как от уверенности в собственных силах, так и от усталости страны от войны.

"Под усталостью имею в виду безвозвратные человеческие потери, экономические проблемы, изменение общественного мнения. Проще говоря, мы постоянно прибегаем к вопросу "Стоит ли цель жертв?". И пока ответ утвердителен, то переговоров ожидать не стоит", – поясняет аналитик.

В случае с Россией, продолжает он, мы говорим об авторитарной стране, которая откровенно пошла против действующего мирового порядка и многократно подтверждала свои намерения. "Заставить" подобный режим вести адекватные переговоры маловероятно.

"Что касается позиция Китая, то она – условно нейтральна. Имея несравнимо большие возможности, чем Москва, Пекин не присоединился к военной поддержке РФ, а финансовый сектор не спешит обслуживать Россию на особых условиях. Среди причин обычно называют опасения Китаем санкций со стороны США и их союзников в регионе – основных импортеров китайской продукции. Но это, пожалуй, лишь часть правды, – отмечает Алексей Живора. – При ослаблении России, КНР на длительное время получает доступ к дешевым энергоресурсам и может, например, добиваться передачи военных технологий в обмен на ограниченную финансовую поддержку. В отличие от Кремля, Пекин не спешит финансировать иностранные режимы без пропорциональной выгоды для себя. Подобным образом, например, устроены отношения между КНР и КНДР (Северной Кореей)".

По мнению эксперта, миротворческие заявления представителей Китая и Индии на Генеральной Ассамблее ООН скорее подтверждают, что эти страны продолжают курс на невмешательство – и будут выжидать результата противостояния.

"Здесь разве что интересна близость позиций двух стран, взаимоотношения между которыми можно охарактеризовать словом "прохладные". С одной стороны, это вызвано долевой, а в случае Индии значительной, зависимостью этих государств от российского военного экспорта. С другой стороны, обе страны, вероятно, усматривают непредсказуемые риски от российских "референдумов", потому что между ними самими существует целый ряд территориальных споров, которые одна из сторон может попытаться разрешить, пользуясь европейским прецедентом. Однако ожидать внезапного осуждения России или присоединения этих двух стран к международным санкциям не стоит. Но непубличное давление на Москву с их стороны, по моему мнению, происходит", – говорит Алексей Живора.

Характеризуя переговорные взгляды Украины, он напомнил, что, начиная с 24 февраля, когда российская армия открыто вторглась на территорию украинского государства, наше будущее находится в руках нашей армии и стран-партнеров.

"Чисто дипломатически мы можем пытаться влиять на уровень поддержки со стороны ряда стран, – поясняет эксперт. – Но что касается отношений с Китаем или Индией, здесь мы скорее полагаемся на ситуативные альянсы, когда наши интересы по определенным вопросам совпадают. Сейчас как раз такой случай".

Если Россия решится на очередные аннексии, это открывает опаснейшие прецеденты

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает так:

"Несмотря на все действия и шаги РФ, "окно" для переговоров еще остается. Во-первых, не завершена процедура псевдореферендумов. Во-вторых, несмотря на заявления представителей официальной российской власти о том, что они быстро примут эти территории в состав РФ (по сути, аннексируют), имеется пространство для маневра. Не будем забывать, что прецеденты уже были. В Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии подобные "референдумы" проводились, но эти регионы не являются частью РФ. Данные вопросы подвешены или поставлены на паузу".

Скорее всего, продолжает эксперт, во время проведения псевдореферендумов в четырех областях Украины, а также в процессе формирования официальной позиции РФ по их результатам, какие-то переговоры кулуарно идут – и будут продолжаться. Причем не столько между Россией и Украиной, Россией и США (таких контактов сейчас нет), сколько между Индией и Китаем с одной стороны – и Россией с другой.

"И Индия, и Китай неоднократно высказывали свое неудовольствие действиями РФ в Украине. Призывали Москву реально садиться за стол переговоров и приходить к какому-то дипломатическому, устраивающему всех, разрешению ситуации. Потому что эта война уже достала всех. Их в том числе, – поясняет Игорь Рейтерович. – К тому же, если Россия решится на очередные аннексии, это открывает опаснейшие прецеденты. Индия – многонациональное, многорелигиозное государство. История с псевдореферендумами и прецедент с аннексиями – головная боль для Индии в контексте тех проблем, которые у нее есть с Пакистаном, Бангладешем и тем же Китаем. Это выпущенный из бутылки джин, которого загнать назад будет очень сложно".

В том же Китае, отмечает эксперт, есть более 12 миллионов уйгуров. Что может им помешать после таких действий россиян в Украине объявить о намерении провести свой "референдум" и объявит свою "народную республику"?

"Я, конечно, в какой-то мере утрирую. Но все большие игроки понимают, что РФ проводит очень опасную политику. Поэтому какие-то сигналы о необходимости как можно быстрее садиться за стол переговоров и договариваться без ультиматумов – в Москву идут. И, судя по всему, Путин их прекрасно услышал. Но по своей традиции, внутреннему складу, искаженному восприятию действительности, он решил перед гипотетическими переговорами максимально задрать ставки", – считает Игорь Рейтерович.

По его словам, история с псевдореферендумами, мобилизация, угроза нанесения ядерных ударов – это про то, что "я за стол переговоров-то сяду, но только имея определенный перевес в стартовых позициях".

Для Украины есть лишь два варианта – принять или не принять такую ситуацию, уверен эксперт. И судя по той риторике официального Киева, которая сейчас есть (и которая, что крайне важно, категорически поддерживается гражданами нашей страны, любые опросы это демонстрируют) – никаких переговоров, до тех пор, пока не вернутся все украинские территории, не будет.

"Поэтому, похоже, война продолжится и затянется, – прогнозирует Игорь Рейтерович. – Вопрос лишь в механизмах ее ведения, усилении эскалации, расширении театра боевых действий. Но никаких переговоров на ультимативных условиях Кремля – не будет. И оглашение оккупированных территорий четырех украинских областей частью Россию абсолютно не поменяет ситуацию. Даже скорее станет аргументом для тех стран, которые, с одной стороны, поддерживали Украину, но при этом не хотели добивать РФ окончательно. Говорили о том, что нужно оставить для страны-агрессора лазейку для отхода, для переговоров. Сейчас эту лазейку Кремль, по сути, закрывает. Соответственно, можно вводить против РФ самые драконовские санкции, а ВСУ давать самое современное вооружение. Уже понятно, что единственный способ прекратить войну – силовой, с сокрушением путинского режима".

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