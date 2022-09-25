Итоги псевдореферендумов рф в Украине: как события будут развиваться дальше

В РФ ожидают, что 30 сентября может состояться послание диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором он, вероятно, заявит о признании "референдумов о присоединении к России" оккупированных украинских регионов (части Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей). Украина тем временем инициирует созыв срочного заседания Совета безопасности ООН в связи с проведением псевдореферендумов. Как события могут развиваться дальше в краткосрочной и среднесрочной перспективе? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Референдум в оккупации. Фото: из открытых источников

Нам следует быть готовыми к продолжению нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев думает, что в краткосрочной перспективе Россия попытается сделать всё возможное и невозможное, чтобы присоединить хотя бы весь Донбасс. Или создать предпосылки для этого.

"Относительно ситуации во временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей, то там нет даже органов, которые могли бы обратиться к РФ. Так называемые "администрации" не представляют из себя субъектов международного права – ни признанного, ни непризнанного", – поясняет эксперт.

Поэтому, продолжает он, очевидно мы будем наблюдать два разбалансированных процесса. С одной стороны – попытку как можно быстрее включить в состав России Донецкую и Луганскую области Украины. С другой – создать предпосылки для включения туда же Херсонской и Запорожской областей или их части.

"Учитывая ситуацию на фронте, сделать это для РФ будет крайне тяжело с военной точки зрения, – прогнозирует Руслан Бизяев. – Про политические последствия я вообще молчу. В любом случае – мы входим в новый виток обострения войны. Причем не только на фронте. Следует быть готовыми к продолжению нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры".

Будет настоящая "мясорубка", за которой со страхом и паникой будут наблюдать все на планете Земля

Доктор права, адвокат Иван Либерман отмечает абсолютную неправомерность подобного рода псевдореферендумов. Что, по его мнению, не остановит Россию. Как и угрозы новых санкций и еще большей изоляции.

"Допускаю, что с 1 октября, после динамичного входа временно оккупированных территорий Украины в состав РФ, страна-агрессор начнет новую – тотальную, массированную атаку – на территорию всей Украины. Причем это российские власти продолжат называть "спецоперацией", не объявляя войну официально", – прогнозирует эксперт.

Вполне вероятно, продолжает он, что будет попытка тотально уничтожить критическую инфраструктуру по всей Украине. В том числе – удары по дамбам, по телевышкам, по ТЭС, ТЭЦ и так далее.

"Не исключаю применения химического, вакуумного и даже тактического ядерного оружия. Всё указывает на такой алгоритм действий, – говорит Иван Либерман. – Не сомневаюсь, что Украина в ответ проведет полномасштабную мобилизацию. В итоге будет настоящая "мясорубка", за которой со страхом и паникой будут наблюдать все на планете Земля. В конце концов, всё закончится крахом именно агрессора. Но до этого нам предстоит пережить еще серьезные испытания".

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