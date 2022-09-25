Итоги псевдореферендумов рф в Украине: как события будут развиваться дальше

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Кравцев Сергей
В РФ ожидают, что 30 сентября может состояться послание диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором он, вероятно, заявит о признании "референдумов о присоединении к России" оккупированных украинских регионов (части Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей). Украина тем временем инициирует созыв срочного заседания Совета безопасности ООН в связи с проведением псевдореферендумов. Как события могут развиваться дальше в краткосрочной и среднесрочной перспективе? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Референдум в оккупации. Фото: из открытых источников
Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев думает, что в краткосрочной перспективе Россия попытается сделать всё возможное и невозможное, чтобы присоединить хотя бы весь Донбасс. Или создать предпосылки для этого.
Поэтому, продолжает он, очевидно мы будем наблюдать два разбалансированных процесса. С одной стороны – попытку как можно быстрее включить в состав России Донецкую и Луганскую области Украины. С другой – создать предпосылки для включения туда же Херсонской и Запорожской областей или их части.
Доктор права, адвокат Иван Либерман отмечает абсолютную неправомерность подобного рода псевдореферендумов. Что, по его мнению, не остановит Россию. Как и угрозы новых санкций и еще большей изоляции.
Вполне вероятно, продолжает он, что будет попытка тотально уничтожить критическую инфраструктуру по всей Украине. В том числе – удары по дамбам, по телевышкам, по ТЭС, ТЭЦ и так далее.
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