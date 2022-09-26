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Зеленский рассказал об опасном сигнале, который получил от Путина

Президент подчеркнул, Путин знает, что после "референдумов" переговоры будут невозможны

сегодня, 08:00 comments1125
Автор:

Кравцев Сергей
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Так называемыми "референдумами" на оккупированных украинских территориях президент России Путин послал опасный сигнал о том, что он не намерен прекращать войну и вести переговоры о мире. Как передает издание "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью "CBS News".

Зеленский рассказал об опасном сигнале, который получил от Путина

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский напомнил, что он и ранее уже неоднократно предупреждал, что, если Кремль решится на очередную аннексию украинских территорий, то ни о каком возобновлении мирных переговоров на самом высшем уровне не может быть и речи. 

По словам президента, российские власти могут публично заявить о том, что результаты так называемых "референдумов" в Украине более, чем убедительны. Само по себе объявление каких-либо результатов фейковых и постановочных "референдумов" сделает невозможными дальнейшие дипломатические контакты и попытки мирным путем урегулировать конфликт. 

Зеленский подчеркнул, что президенту Путину хорошо известно о том, что ни о каком продолжении дипломатических контактов в случае проведения так называемых "референдумов" не может быть и речи.

При этом, говоря о фейковых "референдумах" глава украинского государства отметил, что оккупанты действуют цинично и устраивают самый настоящий шантаж на временно захваченных территориях. К примеру, отметил Зеленский, тем, кто отказывается участвовать в так называемом фарсе под названием "референдум", захватчики грозятся "отключить электричество и не дать людям возможности жить нормальной человеческой жизнью".

Владимир Зеленский напомнил, что в РФ объявлена мобилизация, и людей с временно захваченных территорий Украины заставят брать оружие и воевать на стороне страны-агрессора. 

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Источник: https://www.cbsnews.com/news/volodymyr-zelenskyy-ukraine-president-face-the-nation-transcript-09-25-2022/
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