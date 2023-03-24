Вокруг Лавры: последние комментарии сторон конфликта

Монахи Московского патриархата, которые, согласно предписанию Минкульта, должны покинуть территорию национального заповедника "Киево-Печерская лавра", начали исход из культового объекта. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передают "Комментарии". Соответствующее заявление он сделал во время единого телемарафона.

Києво-Печерська лавра

"Вывозят бойлеры, столы, стулья – какой-то процесс начался. Сейчас работает межведомственная комиссия, которая должна зафиксировать состояние движимого и недвижимого имущества и музейных экспонатов, которые были в пользовании УПЦ МП. Как только комиссия закончит, можно будет четко сказать, что было не так ", – сказал Ткаченко.

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Представители же Московского патриархата призвали своих сторонников массово приходить на молитву в Лавру и заявили, что им не нужен "компромисс" , предложенный государством:

"Я вас всех призываю к молитве", – заявил митрополит Вышгородский Павел. — "Посетите территорию Лавры. Будете видеть, что делают безбожные приказы мучителей. Но мы не должны уподобляться горе-политикам. Не может быть революций, мы не можем бросать какие-то смеси зажигательные, мы не будем бросать камни. Мы только можем молиться. Я не могу обеспечить всем безопасность. Почему? Потому что могут прийти люди провокаторы, которые будут делать все, чтобы начать противостояние".

Напомним, что накануне руководство УПЦ МП пришло в офис президента, чтобы лично встретиться с Владимиром Зеленским и ожидали его несколько часов. Он не вышел к ним – церковникам предложили оставить свое письменное обращение.

Вместе с тем, комиссия министерства культуры, проводившая обследование помещений Лавры, нашла ряд нарушений, которых, по официальным данным, допустили монахи. В частности, обнаружена самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории заповедника; нецелевое использование объекта госсобственности, в частности, подвала 1914 года; ненадлежащее содержание памятника архитектуры местного значения – книжного склада; передача без разрешения заповедника (государственного учреждения) имущества третьим лицам (зарегистрировано 20 посторонних юрлиц, в субаренду передана недвижимость).

Представители Лавры уже заявили, что добровольно они не покинут занимаемые помещения. В свою очередь, нардеп Никита Потураев допустил возможность применения силы в отношении монахов "патриотически настроенной общественностью".

Свои обращения по поводу ситуации вокруг лавры сделали Папа Римский и российский патриарх Кирилл, который так и не осудил агрессию Путина против Украины и убийство рашистами украинских православных.













