Знаковые события на неделе: когда и в чем украинцев снова ждут изменения

Украина прощается с первой полноценной февральской неделей под продолжение игр американских политиков вокруг выделения нам поддержки, усиление российских атак как на фронте, так и в информационном пространстве, а также активное обсуждение смены высшего военного руководства и принятия в первом чтении обновленного законопроекта о мобилизации. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" наиболее важными, с их точки зрения, событиями уходящей недели (с 5 по 11 февраля).

Итоги недели для Украины. Фото из открытых источников

На этой неделе произошла смена главнокомандующего ВСУ

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова акцентирует, что эта неделя была достаточно насыщенной на всех направлениях.

Кроме того, продолжает она, произошел большой обмен военнопленными (домой вернулись сто украинцев), есть определенные позитивные подвижки в вопросе рассмотрения выделения помощи Украине со стороны США.

"Да, идет еще процесс согласования, но лед, похоже, тронулся, – считает Александра Решмедилова. – На внешнеполитических фронтах также важен очередной визит в США канцлера Германии Олафа Шольца, который встречался с президентом Джо Байденом, в том числе в ракурсе координации усилий по поддержке Украины ".

Кроме того, отмечает аналитик, немалый резонанс вызвало интервью российского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

"И во время встречи Байдена с Шольцом обсуждалось как это интервью, так и в целом агрессивные действия РФ. Подчеркивалось, что Украина продолжит получать как военную, так и финансовую помощь и от США, и от Европы. Посмотрим, насколько консолидация сил Запада в противодействия российской агрессии будет синхронной и действенной. Важно, чтоб наши партнеры осознали это как общую угрозу. И действовали соответствующим образом во имя стабилизации ситуации во всем мире", – резюмирует Александра Решмедилова.

От власти получили ряд сигналов о подготовке к поднятию тарифов

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, политический аналитик, соучредитель БФ "Доверие и помощь" Олег Попенко обратил внимание на ряд сигналов, прозвучавших в последнюю неделю – и способных серьезно повлиять на социально-экономическую ситуацию в Украине.

"Так, нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк вновь заявил, что в 2024 году планируется поднять стоимость электроэнергии до шести гривен за киловатт-час (примерно на 200%). Это будет происходить в два этапа. Первый, ориентировочно, с 1 мая по 1 июня. Второй – осенью, перед началом нового отопительного сезона. Данное заявления вызывало достаточно бурную реакцию среди участников энергорынка, профильных экспертов. И хоть власть обещает, что такого не произойдет – произойдет, явно", – считает эксперт.

Учитывая неминуемый рост тарифов на электроэнергию, точно поднимется стоимость услуг на обслуживание многоквартирных домов, предупреждает он. Потому что в составляющей таких услуг 10-15% составляет электроэнергия.

По словам Олега Попенко, еще одна резонансная в социально-экономическом плане информация, появившаяся на этой неделе – то, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала рассмотрение поднятия тарифов 7 водоканалами (на Западе Украины), а также 14 в Центральной Украине.

"Ни в 2022-м, ни в 2023-м тарифы водоканалы не поднимали. Если сейчас такие заявления рассматриваются, значит ситуация изменилась – и рост тарифов на водоснабжение и водоотведения будет на 20-80%", – прогнозирует эксперт.

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