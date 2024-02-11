Знаковые события на неделе: когда и в чем украинцев снова ждут изменения

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Кравцев Сергей
Украина прощается с первой полноценной февральской неделей под продолжение игр американских политиков вокруг выделения нам поддержки, усиление российских атак как на фронте, так и в информационном пространстве, а также активное обсуждение смены высшего военного руководства и принятия в первом чтении обновленного законопроекта о мобилизации. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" наиболее важными, с их точки зрения, событиями уходящей недели (с 5 по 11 февраля).
Итоги недели для Украины. Фото из открытых источников
Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова акцентирует, что эта неделя была достаточно насыщенной на всех направлениях.
Кроме того, продолжает она, произошел большой обмен военнопленными (домой вернулись сто украинцев), есть определенные позитивные подвижки в вопросе рассмотрения выделения помощи Украине со стороны США.
Кроме того, отмечает аналитик, немалый резонанс вызвало интервью российского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, политический аналитик, соучредитель БФ "Доверие и помощь" Олег Попенко обратил внимание на ряд сигналов, прозвучавших в последнюю неделю – и способных серьезно повлиять на социально-экономическую ситуацию в Украине.
Учитывая неминуемый рост тарифов на электроэнергию, точно поднимется стоимость услуг на обслуживание многоквартирных домов, предупреждает он. Потому что в составляющей таких услуг 10-15% составляет электроэнергия.
По словам Олега Попенко, еще одна резонансная в социально-экономическом плане информация, появившаяся на этой неделе – то, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала рассмотрение поднятия тарифов 7 водоканалами (на Западе Украины), а также 14 в Центральной Украине.
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Ігор
сегодня, 15:21
У нацистській Германії перед поразкою Гітлера були такі ж самі події. Все іде до логічного кінця юдеєць остаточно знищує країну. Карма вона така, що навіть Бог юдейців не допоможе, а навпаки перейшов на інший бік на світлу сторону.