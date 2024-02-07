Ракетный удар по Украине: где самые большие разрушения и есть ли раненые

Одним из городов, который сильно пострадал от ракетного террора оккупантов 7 февраля стал Николаев. В городе в результате российской ракетной атаки есть раненые люди и повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил городской голова города Александр Сенкевич.

Фото с места попадания в жилой дом обломков ракеты в Киеве

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что страна-агрессор нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковщине.

Синегубов добавил, что по предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется.

Традиционно под ударом оккупантов оказался Киев. Столичные паблики сообщают о звуках взрывов в Киеве и области. По словам очевидцев, в столице была слышна серия взрывов.

Впоследствии столичные власти подтвердили информацию. Сообщалось, что в Киеве работает ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в соцсети, что пожарно-спасательное подразделение отправилось в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания. Позже Кличко написал, что в Голосеевском районе, предварительно, возгорание в многоквартирном доме. В Днепровском двое пострадавших. Медики предоставили им помощь на месте.

Также стало известно, что на левом берегу в Киеве часть домов осталась без света. Обломки российской ракеты повредили две высоковольтные линии.

В Днепропетровской области в Новомосковском районе из-за падения обломков и попадания остальных дронов-камикадзе типа "Шахед" зафиксированы разрушения на территории коммунального предприятия. Также произошел пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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