РФ запустила ракеты по Украине: где прозвучали взрывы

Украинские военные зафиксировали пуски ракет типа Х-101/555 с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по направлению Каспийского моря. В Украине в ряде областей объявлена воздушная тревога. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщили Силы обороны юга Украины и пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Уже традиционно первая группа крылатых ракет была замечена в приграничной с Россией Сумской области. Воздушная тревога сейчас во всех областях Украины.

Ракеты направлялись в сторону Полтавской области, об этом сообщили Воздушные Силы вооруженных сил Украины. "Харьков — в укрытие!",- отмечалось в сообщении. Потом стало известно, что скорости цели есть в направлении Павлограда. В Воздушных силах добавили, что Харькову угрожает вражеская баллистика. В Харькове звучали взрывы.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил в 06:03, что оккупанты наносят удары. Чиновник призвал находиться в укрытиях! Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о взрывах в городе.

Потом в ВСУ призвали спрятаться в укрытие жителей Полтавы. После этого сообщили, что на Киев с востока летят ракеты.

"Внимание! Воздушная тревога связана с ракетной опасностью, из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Не игнорируйте тревогу! Находитесь в укрытиях к отбою", — говорится в объявлении начальника Киевского МВА Сергея Попка в Telegram.

Также стало известно, что россияне атакуют дронами типа "Шахед" Николаевскую область.

Ранее представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что россияне проводят разведку боем. По ее словам, враг стремится проверить готовность систем противовоздушной обороны Украины.

"Мы видим, что выдерживаемая враг пауза между массированными ракетными атаками уже достаточно взвешена. И это может свидетельствовать о подготовке последующих атак. Они наносят точечные ракетные удары по разным направлениям по территории Украины и пытаются проложить будущие маршруты ракетных ударов", – заявила Наталья Гуменюк.

Также она отметила, что сейчас наблюдается активность грузовых бортов по направлению Тегеран-Москва.



