Россияне готовят массированный ракетный удар. Производят разведку боем и выискивают новые площадки пусков

Россияне точечно атаковали Николаевскую область ракетой Х-59. Наталья Гуменюк не исключила, что в этом случае речь идет о разведке боем. По ее словам, враг стремится проверить готовность систем противовоздушной обороны Украины.

Россияне выискивают новые маршруты пусков ракет

"Мы видим, что выдерживаемая враг пауза между массированными ракетными атаками уже достаточно взвешена. И это может свидетельствовать о подготовке последующих атак. Они наносят точечные ракетные удары по разным направлениям по территории Украины и пытаются проложить будущие маршруты ракетных ударов",

– заявила Наталья Гуменюк.

Также она отметила, что сейчас наблюдается активность грузовых бортов по направлению Тегеран-Москва.

"Не исключено, что они выискивают новые площадки пусков и производят согласование новых подразделений",

– отметила Гуменюк.

По ее словам, россияне осведомлены, что в Украине имеют информацию о местах их запуска и уроках, которые извлекаются из, например, удара по Бельбеку, они делают из них выводы.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что РФ собирает ракеты для новых атак по Украине. По мнению военного эксперта Олега Жданова, они могут начаться уже в середине февраля. Россия накапливает ракеты, чтобы организовать серию ракетных ударов по территории Украины. В решении этого вопроса РФ могут помочь Иран и Северная Корея, предоставив свои ракеты.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что в США и Европейском Союзе серьезно озабочены возможными поставками ракет из Северной Кореи России. По данным The New York Times, наибольшее беспокойство вызывают ракеты, от Пентагона до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Так, ряд чиновников сказали, что они опасаются, что россияне надеются использовать ракеты, чтобы преодолеть западную ПВО. Хотя в настоящее время количество переданных ракет невелико, вероятно, меньше 50, официальные лица США и Европы считают, что их может быть гораздо больше. Авторы статьи отмечают, что основная часть ракет, которыми обстреливают Украину, все еще производится в России. Но если Северная Корея увеличит свои поставки, Украина может быть вынуждена использовать драгоценные снаряды противовоздушной обороны, что может быть разрушительно для Украины, если дополнительное военное финансирование не будет одобрено Конгрессом.



