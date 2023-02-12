Встречи с союзниками, ракетные удары, скандалы в Минобороны: самое важное на уходящей неделе

Украина пережила очередную сложную неделю военной зимы. Были новые массированные ракетные удары, очередные российские атаки на Донбассе, важные визиты и переговоры. Специально для издания "Комментарии" эксперты рассказали о наиболее значимых для Украины, с их точки зрения, событиях недели (с 6 по 12 февраля).

Владимир Зеленский. Фото: DW

Встреча Зеленского с руководством других стран произошла для закрепления ранее достигнутых договоренностей

Политолог, медиа-эксперт Денис Гороховский самым важным событием уходящей недели называет международные коммуникации президента Украины Владимира Зеленского.

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"В целом, модель коммуникаций Зеленского очень грамотно выстроена, – отмечает эксперт. – Каждый его выезд за пределы Украины (как в случае с европейским турне в этот раз) становится событием, за которым следит весь мир ".

Однако, продолжает Денис Гороховский, некоторые из мероприятий теряются на фоне других, хотя им тоже стоило бы уделить особое внимание.

Вопрос привлечения частных инвестиций в Украину был сложным даже в мирное время, а в условиях войны подобное кажется чем-то сродни фантастики. Однако, по словам Зеленского и в этом направлении достигнуты определенные договоренности". "Например, – поясняет он, – встреча украинского президента с топ-менеджментом банка JP Morgan

Что же касается результатов встреч с руководством других стран, то Денис Гороховский склонен их воспринимать не как попытку договориться о чём-то большем, а как встречу для закрепления ранее достигнутых договоренностей.

"Поэтому, если Зеленский публично начал говорить о предоставлении Украине не только танков, но и боевой авиации, то, вероятнее всего, дискуссия по этому вопросу ведется уже достаточно долго, чтоб потихоньку начинать готовить общественное мнение, – отмечает эксперт. – И вряд ли, если бы президент не был уверен в том, что его просьба будет услышана, он бы говорил об этом публично".

Мы пережили очередные массовые атаки ракетами и дронами, не имеющие ничего общего к собственной военной составляющей

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассуждает так:

"Что касается военных вещей, из общедоступной информации стало известно об уничтожении огромного количества российских военных под Угледаром. Их бессмысленные атаки обернулись громадным числом погибших оккупантов, сожженной техники. Кроме того, мы пережили очередные массовые атаки ракетами и дронами, не имеющие ничего общего к собственной военной составляющей – лишь с целью нанести максимальный ущерб украинцам, в том числе в глубоком тылу ".

Что касается законодательного поля, наиболее яркими, по словам эксперта, выглядят кадровые решение – назначение глав МВД и СБУ.

Скорее всего, с этим связан отказ голосовать на уходящей неделе за отставку нынешнего главы МО Резникова на пост которого прочат нынешнего руководителя Главного управления разведки (ГУР) Буданова. Последний, похоже, решил не уходить с военной службы. И ради этого власть готова менять закон. На мой взгляд, это свидетельствует о профанации соблюдения норм Конституции Украины и законодательства как такового. Руководство страны, увы, считает возможным точечно менять законы под себя", – констатирует Ростислав Кравец. "При этом к министру внутренних дел есть немало вопросов, в том числе касательно не уведомления о конфликте интересов. Из неприятного момента отмечу также уменьшение выплат полицейским и военнослужащим. Кроме того, мы в очередной раз увидели, что закон у нас – не один для всех. Так, народные депутаты от фракции "Слуга народа" планируют изменить законодательство, сделав возможным назначать военного на должность министра обороны во время действия военного положения

Общество однозначно реагирует на скандал с закупками в Минобороны

Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич знаковым считает заявление главы НБУ касательно опасности для курсовой стабильности.

"400 млрд грн напечатали – и теперь есть большой риск, что они пойдут на закупку иностранной валюты. Сигнал для бизнеса серьезный. Негативный. Указывающий на вероятную еще большую инфляцию и обесценивание гривны", – поясняет эксперт.

Кроме того, по его словам, живо обговаривается в предпринимательских кругах – усиление коррупционных проявлений.

"Общество однозначно реагирует на скандал с закупками в Минобороны (яйца по 17 грн). И если жесткого наказания нет – это четкий маркер, что коррупция будет процветать, что она покрывается высшим руководством. К сожалению, – отмечает Сергей Доротич, – не общество формирует повестку дня, официальные и неофициальные законы, а власть. Которая четко показала, что коррупция была, есть и будет – даже во время войны".

Он также обращает внимание на участие известного журналиста и блогера Юрия Бутусова в заседнии Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных фактов нарушений законодательства Украины должностными лицами Бюро экономической безопасности, органов государственной власти и других государственных органов, осуществляющих полномочия в сфере экономической безопасности, которые могли привести к уменьшению поступлений в государственный и местные бюджеты.

"Он это сделал по просьбе предпринимателей, который просто устали призывать отреагировать на блокирование налоговых накладных, – рассказал Сергей Доротич. – Никаких последствий пока нет. Гетманцев (председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, известный своими инициативами, направленными на максимальное зарегулирование и обложение налогами представителей бизнес-сферы – прим. ред.) и его банда будут продолжать свои действия по уничтожению предпринимательской инициативы. Реакции президента нет, из чего можно сделать вывод, что он поддерживает подобные репрессивные меры против украинского предпринимательства".

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