Как максимально уберечь энергосистему Украины – есть ли смысл отказаться от огромных ТЭЦ

Украина пережила очередную массированную ракетную атаку российского агрессора. Опять были попадания в объекты энергетической инфраструктуры, включая ТЭЦ. Насколько тепловая энергия – важный ресурс для энергетической безопасности Украины? Есть ли смысл строить со временем новые огромные ТЭЦ по типу тех, что есть в нашей стране сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Энергосети Украины. Фото: из открытых источников

Остановить все работающие ТЭЦ – что-то из области фантастики

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев акцентирует, что нынешний обстрел энергетической инфраструктуры явно будет не последним. Россия, отмечает он, не оставляет надежды повредить ее настолько, чтобы она не могла обеспечивать украинских потребителей электрической и тепловой энергией.

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"На чём основана эта уверенность российской стороны, сказать трудно. Ведь даже на теоретическом уровне доказано, что достичь таких целей подобным образом невозможно. Безусловно, новый удар добавил головной боли украинским энергетикам. И придется снова восстанавливать объекты, недавно возобновившие свою работу. При этом, ТЭЦ и ТЭС у нас не становится меньше. Повреждения есть, но они не критичны для энергоснабжения Украины в целом. И никогда такими не будут, – уверяет эксперт. – Украина – не Сирия, не Афганистан, где те же электростанции можно пересчитать по пальцам. Для того, чтобы добиться того же эффекта, который РФ получила в Сирии, когда "потушила" часть этой страны, в случае с Украиной ей необходимо на порядок больше сил и средств, чем она имеет. Почему же атаки не прекращаются? Потому что Кремль хочет, чтобы россияне продолжали верить в мощь собственной армии, непогрешимость путинского режима".

Если говорить о количестве теплоэлектоцентралей, то их в Украине на два порядка больше, чем теплоэлектростанций. Большие объекты можно вывести из строя, но остановить все работающее ТЭЦ – что-то из области фантастики, считает Геннадий Рябцев.

Он уверен, что сегодня необходимо разработать самый приемлемый для будущей, послевоенной, Украины энергетический баланс. И постепенно накапливать мощности различных станций, обеспечивая самодостаточность отдельных населенных пунктов и регионов. Именно за децентрализованной, разукрупненной энергетикой – будущее, акцентирует эксперт.

"Как бы это странно не звучало, фактически сейчас Россия, нанося удары по крупным объектам (ТЭЦ и ТЭС), в каком-то смысле выполняет задание, которое мы ранее не сделали сами. Работу крупных объектов нужно было прекратить, реализуя стратегически цели энергетического перехода, чтобы минимизировать выбросы (требование ЕС). Нам давно следовало строить новые генерирующие объекты, которые не причиняли бы такой вред окружающей среде. Но соответствующее решение всё откладывалось, – отмечает Геннадий Рябцев. – А теперь нам точно придется строить новую генерацию, работающую более эффективно и наносящую значительно меньший ущерб экологии".

Нам нужно не восстанавливать, а строить новую энергетику

Глава Экспертой платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин отмечает:

"Страна, в которой на 250 лет запасов угля, где есть свои запасы газа и нефти, где отходов сельского хозяйства ежегодно на десятки миллионов тонн, а ТБО на сотни миллионов тонн накопленного и постоянно генерируемого энергоресурса – будет странно выглядеть, если заявит, что ей не нужно иметь ТЭС (ТЭЦ)".

По словам эксперта, Украине необходимы когенерационнные станции с распределением генерации.

"Нам нужно не восстанавливать, а строить новую энергетику. Устойчивую и энергоэффективную", – резюмирует Игорь Черкашин.

Заменить ТЭЦ весьма проблематично

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко поясняет, что ТЭЦ – это часть системы маневровых мощностей, без которых общая энергосистема страны не может оперативно реагировать на колебания потребляемой мощности.

"Заменить ТЭЦ весьма проблематично, – считает эксперт. – Частично это делается путем увеличения нагрузки на ГЭС, но только узкопрофильные специалисты смогут оценить сегодняшние возможности такой "замены"".

Смысл что-то строить, в том числе и ТЭЦ, по мнению Юрия Гаврилечко имеется тогда, когда есть представление о том, для чего это нужно, кому нужно, как долго будет нужно, где именно и в каком количестве.

"В свою очередь, ответы на эти вопросы зависят от целого ряда госполитик — от экономической до демографической", – подчеркивает эксперт.

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