logo

BTC/USD

21860.41

ETH/USD

1544.83

LTC/USD

92.39

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

42.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, чем и что сегодня атаковал Кремль в Украине.
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, чем и что сегодня атаковал Кремль в Украине.

Страна-террористка выпустила по гражданским мишеням в Украине партию дронов и более 70 ракет

сегодня, 15:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Более 70 крылатых ракет выпустила РФ по Украине во время массированной воздушной атаки днем. Очередной массированный ракетный удар по территории Украины нанесло государство-агрессор сегодня, 10 февраля, пишут "Комментарии".

Стало известно, чем и что сегодня атаковал Кремль в Украине.

Атаки армии РФ продолжились на целый день

Все мишени были гражданскими. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


“Враг сегодня с утра запустил по меньшей мере 70 ракет в очередной массированной атаке. По меньшей мере, 60 ракет сбиты. Все их мишени были гражданские, гражданская инфраструктура. К сожалению, были попадания, есть жертвы. Мои соболезнования родным! Несколько российских ракет прошли по воздушному пространству Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

А в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что, начиная со вчерашнего вечера, кроме крылатых ракет, враг применил около 35 зенитных — из комплексов С-300, а также 7 дронов-камикадзе типа Shahed (Шахед).

“С 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля агрессор совершил 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 – 43, “Калибр” – 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил 7 ударных БПЛА типа Shahed. Силами и средствами Вооруженных сил Украины и других составляющих Сил обороны уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов”, — проинформировали в Генштабе.

Там также сообщили, что авиационные и ракетные атаки были совершены с применением самолетов стратегической авиации Ту-95 с акватории Каспийского моря и Волгодонска и носителей крылатых ракет в акватории Черного моря.

Удары ракетами комплекса С-300 были нанесены из районов Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе города Токмак.

Как писали "Комментарии", несмотря на то, что большинство ракет силам ПВО удалось сбить, ситуация в энергосистеме Украины серьезно ухудшилась. Враг снова целенаправленно избивал электростанциями и объектами высоковольтной сети.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!