Стало известно, чем и что сегодня атаковал Кремль в Украине.

Более 70 крылатых ракет выпустила РФ по Украине во время массированной воздушной атаки днем. Очередной массированный ракетный удар по территории Украины нанесло государство-агрессор сегодня, 10 февраля, пишут "Комментарии".



Атаки армии РФ продолжились на целый день

Все мишени были гражданскими. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

“Враг сегодня с утра запустил по меньшей мере 70 ракет в очередной массированной атаке. По меньшей мере, 60 ракет сбиты. Все их мишени были гражданские, гражданская инфраструктура. К сожалению, были попадания, есть жертвы. Мои соболезнования родным! Несколько российских ракет прошли по воздушному пространству Молдовы и Румынии. Эти ракеты – вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить. Мир должен остановить”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

А в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что, начиная со вчерашнего вечера, кроме крылатых ракет, враг применил около 35 зенитных — из комплексов С-300, а также 7 дронов-камикадзе типа Shahed (Шахед).

“С 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля агрессор совершил 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 – 43, “Калибр” – 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил 7 ударных БПЛА типа Shahed. Силами и средствами Вооруженных сил Украины и других составляющих Сил обороны уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов”, — проинформировали в Генштабе.

Там также сообщили, что авиационные и ракетные атаки были совершены с применением самолетов стратегической авиации Ту-95 с акватории Каспийского моря и Волгодонска и носителей крылатых ракет в акватории Черного моря.

Удары ракетами комплекса С-300 были нанесены из районов Белгородской области и временно оккупированной территории Запорожской области в районе города Токмак.

Как писали "Комментарии", несмотря на то, что большинство ракет силам ПВО удалось сбить, ситуация в энергосистеме Украины серьезно ухудшилась. Враг снова целенаправленно избивал электростанциями и объектами высоковольтной сети.