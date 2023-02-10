Российская ракета пересекла границу страны НАТО: подробности от Залужного

Во время массированного ракетного обстрела Украины российские ракеты, летевшие из акватории Черного моря, пересекли границы Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ракеты. Фото: из открытых источников

"Сегодня, 11 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" провели пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств", — отметил Валерий Залужный у себя в Телеграмм.

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Главнокомандующий ВСУ добавил, что россияне запустили свои ракеты из акватории Черного моря.

Позже в эфире общенационального телемарафона спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Воздушны силы имели возможность сбить ракеты над территорией Румынии и Молдовы, но военные понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу.

Отметим, сегодня с утра по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В Минобороны заявили, что ожидают выпуск по Украине до 100 вражеских ракет.

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