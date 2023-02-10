Российская ракета пересекла границу страны НАТО: подробности от Залужного

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Кравцев Сергей
Во время массированного ракетного обстрела Украины российские ракеты, летевшие из акватории Черного моря, пересекли границы Молдовы и Румынии, которая является членом НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Ракеты. Фото: из открытых источников
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Главнокомандующий ВСУ добавил, что россияне запустили свои ракеты из акватории Черного моря.
Позже в эфире общенационального телемарафона спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Воздушны силы имели возможность сбить ракеты над территорией Румынии и Молдовы, но военные понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу.
Отметим, сегодня с утра по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В Минобороны заявили, что ожидают выпуск по Украине до 100 вражеских ракет.
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Также издание "Комментарии" сообщало – россияне уже начали массированное наступление на Донбассе. Цель-минимум – всё та же, что уже неоднократно ставил диктатор Путин – захват Луганской и Донецкой областей в их админграницах. О чем говорит происходящее на фронте? Какие факторы могут кардинально изменить ситуацию в обозримом будущем? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.
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Ігор
сегодня, 12:39
Кого ті, не збиті ракети, вбили в Україні серед громадян другого сорту?