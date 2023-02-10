В Укрэнерго назвали область, где самая сложная ситуация с электричеством после ракетного обстрела

Несмотря на то, что большинство ракет силам ПВО удалось сбить, ситуация в энергосистеме Украины серьезно ухудшилась. Враг снова целенаправленно бил по электростанциям и объектам высоковольтной сети. Из-за "прилета" по объекту критической инфраструктуры самая сложная ситуация сейчас в Харьковской области – сейчас в регионе продолжаются аварийные отключения. Как передает издание "Комментарии", об этом заявили в "Укрэнерго".

Энергосети Украины. Фото: из открытых источников

"География поражений — восточные, западные и южные регионы Украины. Наиболее сложная ситуация сейчас на Харьковщине. Сейчас там продолжаются аварийные отключения. Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях", — говорится в сообщении.

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Дефицит в энергосистеме значительный.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" уже занимаются ликвидацией последствий прилетов и начинают аварийно-восстановительные работы. В других регионах постепенно покрытие потребления возвращается в пределы определенных лимитов", — добавили в госкомпании.

Обнародованный ранее график проведения замеров фактического потребления электроэнергии пока отменен. О новом расписании проведения замеров и необходимого для этого снятия ограничений потребления сообщат дополнительно.

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