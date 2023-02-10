В Укрэнерго назвали область, где самая сложная ситуация с электричеством после ракетного обстрела

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что большинство ракет силам ПВО удалось сбить, ситуация в энергосистеме Украины серьезно ухудшилась. Враг снова целенаправленно бил по электростанциям и объектам высоковольтной сети. Из-за "прилета" по объекту критической инфраструктуры самая сложная ситуация сейчас в Харьковской области – сейчас в регионе продолжаются аварийные отключения. Как передает издание "Комментарии", об этом заявили в "Укрэнерго".
Энергосети Украины. Фото: из открытых источников
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Дефицит в энергосистеме значительный.
Обнародованный ранее график проведения замеров фактического потребления электроэнергии пока отменен. О новом расписании проведения замеров и необходимого для этого снятия ограничений потребления сообщат дополнительно.
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Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, как Кремль собрался отметить годовщину вторжения в Украину.
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