Новое наступление и обстрелы России: чем и как может ответить Украина

Россия ведет активное наступление по пяти направлениям на востоке Украины, готовится отметить годовщину вторжения в Украину не только новыми атаками, но и очередными пропагандистскими акциями. Продолжаются ракетные атаки по нашей энергосистеме. Какие важные шаги должна принять украинская власть, чтобы как минимум, снизить риски, как максимум – поломать кремлевские планы? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Украинское небо закрывается от вражеских ударов всё более эффективно

Основатель в Киевской школе госууправления им. С.Нижнего, экс-советник министра МВД Ростислав Смирнов считает, что нам, безусловно, необходимо увеличивать численность своих ПВО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Сейчас украинские военные проходят обучение на современных системах. Ряд стран заявил о готовности предоставить нам ЗРК "Пэтриот", другие установки, которые, к примеру, помогут бороться с теми же дронами-Шахедами", – отмечает он.

По словам эксперта, много делается нашей властью на международном уровне. Постоянные личные встречи, переговоры онлайн проводят президент, глава его Офиса, профильные министры, наши дипломаты. Речь идет, акцентирует Ростислав Смирнов, в целом об увеличении поставок вооружений в Украину. И о системах ПВО, в частности.

"Украинское небо закрывается от вражеских ударов всё более эффективно, – подчеркивает эксперт. – Так, сегодня 86% ракет и дронов были уничтожены. Это отличный показатель. Сбита 61 вражеская ракета из 71, уничтожены пять "Шахедов" во время утренних обстрелов. Уверен, коэффициент уничтожения будет расти".

Политика государства должна быть следующей: всё, что возможно производить в нынешних условиях в Украине – следует производить в Украине

Народный депутат V, VI и VII созывов, бывший заместитель председателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко рассуждает так:

"Нынешнее наступление массированно ровно на столько, насколько у России хватает сил. Тут больше российская пропаганда кричит о массированности. Недооценивать численность того "мяса", которое агрессор бросает на убой в Украину – нельзя. Но и повода падать в обморок – тоже нет. Наше войско выстоит, наша страна – выстоит. Ключевой вопрос сейчас – как выстоять с минимальными потерями. Не допустить развития вражеского наступления. Сделать так, чтобы эта новая попытка привела к тому, что российская военщина окончательно поломает здесь свои зубы, а ВСУ перешли в мощное контрнаступление на Донбассе и не только. Начав, в том числе, освобождение Крыма".

Эксперт с сожалением отмечает, у нас многие сосредоточились не неких топовых системах вооружения. Забывая о других важных моментах.

"Конечно, нам нужны те же танки, новые системы ПВО. Нужны ракеты большей дальности, которые позволят перебивать коммуникации противника, блокировать вражескую группировку в Крыму, перерезать сухопутный коридор, уничтожать центры управления и склады, отодвинутые сейчас от линии фронта, вне зоны досягаемости ранее используемых нами средств поражения. Но не менее важно (и я знаю это из первых уст, беседуя с военными с "передка", читая соответствующие публикации), чтобы из поля зрения не выпадали боеприпасы, которые используются на уровне роты, батальона. Речь о минометах, артиллерийских минах 82 мм, 120 мм калибра. И дальше – вся линейка артиллерийских боеприпасов. У нас по-прежнему парк орудий старых, советских (российских) калибров достаточно велик. И быстро заменить его на натовские образцы физически невозможно", – поясняет Андрей Сенченко.

По его словам, дефицит именно таких боеприпасов ощущается достаточно остро. И это ведет к потерям личного состава, к продвижению россиян на определенных участках.

"Мы видим много пиара по поводу совместного производства боеприпасов – Украиной и кем-то из партнеров. Но, на мой взгляд, политика государства должны быть следующей: всё, что возможно производить в нынешних условиях в Украине – следует производить в Украине. То же, что из-за технических моментов или угрозы обстрелов не представляется возможным делать здесь – производить за рубежом. Почти год мы живем в условиях массированного российского вторжения. Но до сих пор на уровне правительства не урегулированы вопросы кооперации в производстве боеприпасов. И это сдерживает процесс обеспечения украинских войск, – акцентирует эксперт. Следует как можно быстрее урегулировать эти моменты. Как показали месяцы интенсивной войны, украинские негосударственные предприятия не менее эффективны, чем тот же Укроборонпром. Поэтому соответствующие решения не должны дискриминировать бизнес-инициативу с точки зрения возможности обеспечения украинской армии".

Читайте также на портале "Комментарии" — российская ракета пересекла границу страны НАТО: подробности от Валерия Залужного.



