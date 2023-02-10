Ракетный блицкриг Кремля провалился, - ГУР

План Кремля по тому, чтобы погрузить Украину во тьму, полностью уничтожив ее критическую инфраструктуру окончательно провалился. Это уже начинают понимать и в Москве, но все равно отдают приказы наносить массированные удары. У них есть еще много устаревшего ракетного вооружения. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Украинский разведчик напомнил, что после провала первого блицкрига — попытки захватить Украину за три дня, россияне решили использовать террористические удары и путем "ракетного блицкрига" быстро вывести из строя украинскую энергосистему, сломать общественное сопротивление, вызвать новую волну беженцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Но и ракетный блицкриг абсолютно провалился у Путина — в принципе, как и все другие его стратегические планы. Украинское общество еще больше сплотилось, несмотря на огромные потери — несмотря на сознательные попадания по гражданским объектам, домам, жилым многоквартирным домам. Украинское сопротивление не сказалось", — сообщил Юсов.

По его мнению, "ракетный блицкриг" уже потерял смысл, потому что энергосистема Украины выстояла.

"У страны-террориста стремительно уменьшается количество высокоточного ракетного вооружения и нет возможности пополнять запасы в надлежащих количествах, поэтому изменилось количество, интенсивность и перерывы между обстрелами", — добавил разведчик.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему именно сейчас появились разговоры о наступлении России – что важно понимать украинцам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ВСУ объяснили причину массовой раздачи повесток.



