Ракетный блицкриг Кремля провалился, - ГУР

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Кравцев Сергей
План Кремля по тому, чтобы погрузить Украину во тьму, полностью уничтожив ее критическую инфраструктуру окончательно провалился. Это уже начинают понимать и в Москве, но все равно отдают приказы наносить массированные удары. У них есть еще много устаревшего ракетного вооружения. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Украинский разведчик напомнил, что после провала первого блицкрига — попытки захватить Украину за три дня, россияне решили использовать террористические удары и путем "ракетного блицкрига" быстро вывести из строя украинскую энергосистему, сломать общественное сопротивление, вызвать новую волну беженцев.
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По его мнению, "ракетный блицкриг" уже потерял смысл, потому что энергосистема Украины выстояла.
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