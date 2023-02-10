В ВСУ объяснили причину массовой раздачи повесток

В Украине продолжается мобилизация, все чаще в интернете можно увидеть кадры, как военнообязанным украинцам выдают повестки в людных местах. Оживление с раздачей повесток связано с формированием резерва, необходимостью поставить на учет как можно больше мужчин или обновить данные о них. Как передает портал "Комментарии", об этом изданию "Переяслав Сити" рассказал замначальника первого отдела Бориспольского районного Территориального центра комплектования (ТЦК) и соцподдержки Александр Бузницкий.

Повестки. Фото: из открытых источников

Военный подчеркнул, что со дня объявления мобилизации граждане Украины обязаны добровольно явиться в ТЦК для уточнения учетных данных. Но многие этого не делают, что затрудняет мобилизацию.

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Бузницкий отметил, что военнообязанные должны сообщать о любых изменениях семейного положения, состояния здоровья, адреса места жительства (пребывания), образования или места работы органам, где они состоят на учете.

Военком заявил, что если бы граждане соблюдали закон, то массовой раздачи повесток можно было бы избежать.

Стоит отметить, 7 февраля 2023 года Верховная Рада продлила на 90 дней действие военного положения и мобилизации.

Накануне Кабмин утвердил новый порядок бронирования военнообязанных работников от мобилизации. Предприятие может забронировать до 50% работников.

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