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Россия ведет наступление по пяти направлениям на востоке Украины

Вооруженные силы Украины продолжают отражать российские наступления на востоке, несмотря на многочисленные атаки противника.

сегодня, 12:46
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Автор:

Slava Kot

Генштаб ВСУ сообщил, что российские военные продолжают вести наступательные действия в Донецкой, Луганской и Харьковской области. Основные действия российских атак сосредоточены на Купянском, Авдеевском, Новопавловском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Генштаб в ВСУ.

Россия ведет наступление по пяти направлениям на востоке Украины

Россияне ведут наступление в 5 направлениях. Фото из открытых источников

Как сообщает Генштаб в ВСУ , наступательные действия российских войск проходят в пяти направлениях востока Украины и сосредоточены в районах Бахмута, Угледара, Опросного, Марьинки, Авдеевки и Кременной. Российские силы наносят удары авиацией по позициям ВСУ.


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За минувшие сутки российская армия нанесла 52 авиационных удара и еще 6 ракетных, кроме того, два из них были по гражданским домам Донецкой области. Также гражданская структура пострадала от обстрелов систем залпового огня, которые были совершены 63 в Херсонской и Донецкой области.

Генштаб сообщает, что в направлении Лимана и Купянска под огнем оказались такие населенные пункты как Песчаное, Торское, Стельмаховка, Диброва, Купянск и другие.

В направлении Бахмута, россияне обстреляли Спорное, Николаевку, Торецк, Веселое, Берестово, Бахмут и другие населенные пункты.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковый вражеский огонь и обстрелы из минометов попали Угледар, Каменка, Нескучное, Золотая Нива, Водяное.

Институт изучения войны США неоднократно сообщал, что Россия именно из Луганской и Донецкой области планирует начать масштабное наступление . Также о наступающем набирающем обороты свидетельствует возросшее в последние дни высокое количество ликвидированных российских солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные аналитики посчитали, сколько танков потеряла Украина и Россия в войне.

Также "Комментарии" писали о разведке Японии, которая сообщила, сколько генералов РФ было ликвидировано в Украине.





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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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