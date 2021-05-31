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Сколько украинских педагогов записались на вакцинацию

Для прививки работников образования выделили 209 тысяч вакцин

сегодня, 16:05
Автор:

Данило Матюха

В правительстве Украины сообщили, что на вакцинацию от коронавируса записались лишь 32% работников сферы образования. Об этом в ходе форума "Украина 30. Образование и Наука" рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Сколько украинских педагогов записались на вакцинацию

Вакцинация - фото из открытых источников

Политик отметил, что на сегодня уже провакцинировано 22 тысячи из 60 тысяч работников образования, участвующих в организации внешнего независимого оценивания.

"В начале было зарегистрировано по желанию лишь 32% работников образования", — уточнил Шкарлет.

Министр добавил, что на данный момент уже получено 209 тысяч доз вакцин Pfizer, которыми должны будут вакцинироваться работники сферы образования.

Кроме этого, в Минздраве собираются вакцинировать жителей оккупированных территорий от коронавируса. Все детали можете узнать по ссылке.

Напомним, что уже с 1 июля 2021 года в Украине могут запустить в действие ковидный сертификат. Его планируют ввести сразу после того, как  аналогичные процессы начнут функционировать в странах Европейского Союза. Подробнее о документе и его преимуществах читайте в нашем материале.

Также стали известны данные Киевского института социологии об отношении украинцев к вакцинации. О том, сколько процентов граждан готовы делать прививки и какое количество людей не доверяет ни одной вакцине, вы можете узнать в нашей статье.

Недавно мы сообщали, что украинцев, которые записались в очередь на вакцинацию через приложение "Дія", будут вакцинировать каждую неделю по выходным дням.

Добавим, что Всемирный банк выдаст Украине специальный кредит на 90 миллионов долларов для борьбы с коронавирусной болезнью. Куда именно направят эти деньги, узнавайте по ссылке.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1U5J-iUIiIk
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