Когда в Украине вакцинируют жителей ОРДЛО

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Данило Матюха
В Минздраве собираются вакцинировать жителей оккупированных территорий от коронавируса. Об этом говорится на Telegram-канале ведомства.
Пандемия в ОРДЛО - фото из открытых источников
Как отмечается, партия вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech из 500 тысяч доз, которая прибыла в конце апреля, прошла лабораторный контроль. Эти вакцины начнут развозиться по регионам уже 24 мая.
Так, по решению оперативного штаба, эта партия пойдет на прививки в том числе для граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях. Приоритетно хотят вакцинировать жителей ОРДЛО и Крыма старше 65 лет. Вакцинация будет проходить в пунктах на территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей.
Напомним, что Всемирный банк выдаст Украине специальный кредит на 90 миллионов долларов для борьбы с коронавирусной болезнью. Куда именно направят эти деньги, узнавайте по ссылке.
А уже с 1 июля 2021 года в Украине могут запустить в действие ковидный сертификат. Его планируют ввести сразу после того, как аналогичные процессы начнут функционировать в странах Европейского Союза. Подробнее о документе и его преимуществах читайте в нашем материале.
Также стали известны данные Киевского института социологии об отношении украинцев к вакцинации. О том, сколько процентов граждан готовы делать прививки и какое количество людей не доверяет ни одной вакцине, вы можете узнать в нашей статье.
Недавно мы сообщали, что украинцев, которые записались в очередь на вакцинацию через приложение "Дія", будут вакцинировать каждую неделю по выходным дням.
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