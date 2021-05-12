Когда вакцинируют украинцев, которые записались на прививку через «Дію»

Массовая вакцинация против коронавирусной болезни остается одним из важных вопросов на повестке дня. Украинцы не слишком заинтересованы в получении препарата, которые поможет противостоять вирусу, однако есть и те, кто ждет своей очереди. 12 мая стало известно, когда свою дозу вакцины получат лица, самостоятельно записавшиеся на прививку.



Записавшихся на вакцинацию через "Дію" будут прививать по выходным. Фото: Shutterstock

По информации главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, к такой категории относятся люди, которые лично встали в очередь на вакцинацию. Сообщается, что подобную процедуру можно было сделать с помощью "Дії" — хоть через мобильное приложение, хоть через портал.

Теперь украинцы, решившие сообщить о своем намерении вакцинироваться, стали еще на шаг ближе к этому моменту. В правительстве сообщают, что такая процедура будет доступна "людям из очереди" в каждые выходные.

Массово приходить в пункты вакцинации, разумеется, не следует. Все, кто записался в очередь, придет специальное оповещение-приглашение на свою прививку.

Шмыгаль утверждает, что начало такой "акции" запланировано уже на ближайшее время. Более конкретных сроков премьер-министр, к сожалению, не озвучил.

Вместе с этим политик уточнил, что на сегодня Украина уже договорилась о получении более 40 миллионов доз различных препаратов против коронавируса. Речь идет только о поставках на 2021 год. При этом переговоры с разработчиками продолжаются.

Напомним, что только за первые несколько дней открытия записи на вакцинацию через "Дію" услугой воспользовались более 130 тысяч украинцев.

Ранее "Комментарии" сообщали, можно ли вакцинироваться против COVID-19 людям, у которых диагностированы любые хронические болезни.



Также на портале вы можете узнать, кому разрешается получить прививку против коронавируса вне очереди.

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