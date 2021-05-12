Когда вакцинируют украинцев, которые записались на прививку через «Дію»

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Вечканова Елена
Массовая
вакцинация против коронавирусной болезни остается одним из важных вопросов на повестке
дня. Украинцы не слишком заинтересованы в получении препарата, которые поможет
противостоять вирусу, однако есть и те, кто ждет своей очереди. 12 мая стало
известно, когда свою дозу вакцины получат лица, самостоятельно записавшиеся на
прививку.
Записавшихся на вакцинацию через "Дію" будут прививать по выходным. Фото: Shutterstock
По информации главы
украинского правительства Дениса Шмыгаля, к такой категории относятся люди,
которые лично встали в очередь на вакцинацию. Сообщается, что подобную
процедуру можно было сделать с помощью "Дії" — хоть через мобильное приложение, хоть через портал.
Теперь украинцы,
решившие сообщить о своем намерении вакцинироваться, стали еще на шаг ближе к
этому моменту. В правительстве сообщают, что такая процедура будет доступна "людям
из очереди" в каждые выходные.
Массово приходить
в пункты вакцинации, разумеется, не следует. Все, кто записался в очередь,
придет специальное оповещение-приглашение на свою прививку.
Шмыгаль
утверждает, что начало такой "акции" запланировано уже на ближайшее время.
Более конкретных сроков премьер-министр, к сожалению, не озвучил.
Вместе с этим
политик уточнил, что на сегодня Украина уже договорилась о получении более 40
миллионов доз различных препаратов против коронавируса. Речь идет только о
поставках на 2021 год. При этом переговоры с разработчиками продолжаются.
Напомним, что только за первые несколько дней открытия записи на вакцинацию через "Дію" услугой воспользовались более 130 тысяч украинцев.
Ранее "Комментарии" сообщали, можно ли вакцинироваться против COVID-19 людям, у которых диагностированы любые хронические болезни.
Также на портале
вы можете узнать, кому разрешается получить прививку против коронавируса вне очереди.
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