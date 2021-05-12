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Когда вакцинируют украинцев, которые записались на прививку через «Дію»

Людей, которые самостоятельно стали в очередь на вакцинацию, будут прививать по выходным

сегодня, 17:26
Автор:

Вечканова Елена

Массовая вакцинация против коронавирусной болезни остается одним из важных вопросов на повестке дня. Украинцы не слишком заинтересованы в получении препарата, которые поможет противостоять вирусу, однако есть и те, кто ждет своей очереди. 12 мая стало известно, когда свою дозу вакцины получат лица, самостоятельно записавшиеся на прививку.

Когда вакцинируют украинцев, которые записались на прививку через «Дію»

Записавшихся на вакцинацию через "Дію" будут прививать по выходным. Фото: Shutterstock

По информации главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, к такой категории относятся люди, которые лично встали в очередь на вакцинацию. Сообщается, что подобную процедуру можно было сделать с помощью "Дії" — хоть через мобильное приложение, хоть через портал.

Теперь украинцы, решившие сообщить о своем намерении вакцинироваться, стали еще на шаг ближе к этому моменту. В правительстве сообщают, что такая процедура будет доступна "людям из очереди" в каждые выходные.

Массово приходить в пункты вакцинации, разумеется, не следует. Все, кто записался в очередь, придет специальное оповещение-приглашение на свою прививку.

Шмыгаль утверждает, что начало такой "акции" запланировано уже на ближайшее время. Более конкретных сроков премьер-министр, к сожалению, не озвучил.

Вместе с этим политик уточнил, что на сегодня Украина уже договорилась о получении более 40 миллионов доз различных препаратов против коронавируса. Речь идет только о поставках на 2021 год. При этом переговоры с разработчиками продолжаются.

Напомним, что только за первые несколько дней открытия записи на вакцинацию через "Дію" услугой воспользовались более 130 тысяч украинцев.

Ранее "Комментарии" сообщали, можно ли вакцинироваться против COVID-19 людям, у которых диагностированы любые хронические болезни.

Также на портале вы можете узнать, кому разрешается получить прививку против коронавируса вне очереди.


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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/1045
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